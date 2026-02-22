「まぬけなボールロスト」「予想外」大注目の22歳日本人が大一番でまさかのミス…移籍が破談した名門に痛恨のゴール献上で現地メディアが酷評 指揮官も苦言「彼の責任でもある」

「まぬけなボールロスト」「予想外」大注目の22歳日本人が大一番でまさかのミス…移籍が破談した名門に痛恨のゴール献上で現地メディアが酷評 指揮官も苦言「彼の責任でもある」