アイドルグループ「ミリオン! 〜Million Heaven Tokyo〜」のメンバー・Benjamin パクチー。

「かつては“パ・K・パクチー” という芸名で活動していました。現在のグループに移籍する際、ギャンブルをテーマに活動すると聞いたので、思い切って改名を決断しました。当初の案は “諭吉パクチー” で、旧一万円札の福沢諭吉が由来です。でも『せっかくなら世界進出したい！』という意気込みで、アメリカの100ドル札に使用されているベンジャミン・フランクリンの名前をいただくことに。じつは小学生のころアメリカのカリフォルニアに3年ほど住んでいたので、いまでも少し英語を話せるんです。ライブのビラ配りをしているときに外国の方に英語で声をかけたら、ありがたいことに観に来てくださった方が何人もいらっしゃいました。

もうひとつ変わったことといえば、バストがIからJカップになったことですかね。ずっとブラがきついなと思っていたのですが、測り直しに行ったら1サイズ小さかったみたいです（笑）」

べんじゃみんぱくちー

11月14日生まれ 鳥取県出身 T164・B97（J）W59H98 アイドルグループ「ミリオン! 〜Million Heaven Tokyo〜」のメンバー。Jカップのバストでグラビアでも人気を博している。ライブ『倍プッシュ!!』東名阪ツアーが、4月11日に大阪・西九条ブランニュー、4月12日に愛知・SOUND SPACE DIVA、4月23日に東京・池袋SOUND PEACEにて開催される。そのほか最新情報は、公式X（@million_phakchi）、公式Instagram（@phakchi1114）にて

写真・桑島智樹

スタイリスト・上野 珠

ヘアメイク・哘 絵美子