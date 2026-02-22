DASH ¤´ÅöÃÏPR²Ý ¡ÁÀã¶ÌÅ¾¤¬¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡©¡Á
º£²ó¡¢¾ëÅç¤È¾¾Åç¡¢¤½¤·¤ÆDASH¤Î¥í¥±½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡¢Travis Japan¤ÎµÈß·´×Ìé¡¢KEY TO LIT¤Îº´¡¹ÌÚÂç¸÷¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤È´ôÉì¸©¤Î¸©¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ØMt.¾è°È¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ù¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇ¯´Ö50Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤äµÒÂ¤Ï10Ê¬¤Î1°Ê²¼¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï·Ð±ÄÃÇÇ°¤Î´íµ¡¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢DASHÅß¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡ª
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç7²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿µðÂçÀã¶Ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¡ªµðÂçÀã¶Ì¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤òPR¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢Àã¶Ì¤ÎÁÇ¤ò¡£¾è°È¤¬¸Ø¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤Ï¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¾è°È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤Ç¸Ç¤á¤ë¤Î¤¬»êÆñ¤Î¶È¡£¡Ö¿¨¤Ã¤¿¤éÊø¤ì¤ë¡×
¿å¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥«¥Á¥«¥Á¤ÎÄ¾·Â10Ñ¡¢½Å¤µ150g¤Û¤É¤ÎÀã¶Ì¤Ë¡£
¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÃæÂ¼¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖMt.¾è°È¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¤Î¤ê¤ª·¯¡Ù¡×
Ì¾Á°¤â·è¤Þ¤Ã¤¿½ê¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èµðÂçÀã¶Ì¤Å¤¯¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡©
Àã¤Ë¿å¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¤Î¤ê¤ª¤òÅ¾¤¬¤·Â³¤±¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é50m¤Ç55cm¡¢¤µ¤é¤Ë200mÃÏÅÀ¤Ç75cm¡¢½Å¤µ¤Ï¿äÄê90Ô¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡£
¡Ö²»¤¬¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¼«½Å¤¬Áý¤¹¤Û¤É¤ËÀã¤ËÄÀ¤ß¡¢5¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç²¡¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤«¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤º¡Ä¡£
¤½¤³¤Ø¡¢½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡ª¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Î¤ê¤ª¤ÏºÆ¤Ó²ÃÂ®¡£Ä¾·Â118cm¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥ÎÊÂ¤ß¤Î¤ª¤è¤½350kg¤Ø¤ÈËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤¬¡Ä¡Ö¤¹¤´¤¤µÞ¼ÐÌÌ¡×ºÇÂç¼ÐÅÙ20ÅÙ¤Î¼ÐÌÌ¡£
Àª¤¤¤è¤¯Å¾¤¬¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤ÇÎÓ¤Ë¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¡£
¤½¤³¤ÇÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢DASHÅç¤ÎÎÏ¼«Ëý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥é¥ó¥Ü¡¼¡£¡ÖËÍ¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
Á°²ó¤â¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÅ¾¤¬¤ëÀã¶Ì¤ò²¡¤·¤Æµ°Æ»½¤Àµ¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤«¡©
Å¾¤¬¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ê¤ª¤Ë¥é¥ó¥Ü¡¼¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ïµ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ºÎÓ¤ØÆÍÆþ¡ª
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¿·Àã¥¨¥ê¥¢¤Ë¤º¤Ã¤Ý¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£10¿Í¤¬¤«¤ê¤Çµß½Ð¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¥Ó¥¯¤È¤â¤»¤º¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¡Ö¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ³§¤Ç°ú¤¤º¤ê½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾ëÅç¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢»ñºà¤Ê¤É¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¥â¥Ã¥³¤ò»È¤Ã¤Æ°ú¤¤º¤ê½Ð¤¹»ö¤Ë¡£
ÁíÀª20¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢30Ê¬¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯µß½Ð¤·¤¿¤Î¤ê¤ª¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÅ¾¤¬¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ600mÃÏÅÀ¤òÄÌ²á¡£700mÃÏÅÀ¤ËÅþÃ£¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢150Ñ¡¢·Ú¥È¥éµé¤Î¤ª¤è¤½700Ô¶á¤¯¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤«¤é800m¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Ï»Ä¤ê2200mÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÍè¤¿¤¬¡Ä¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢·ë¹½²¼¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖµÞ¼ÐÌÌ¡×
¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ºÇÂç¼ÐÅÙ30ÅÙ¤Î¾åµé¼Ô¥³¡¼¥¹¡£¼ÐÌÌ¤òÀª¤¤¤è¤¯Å¾¤¬¤ì¤Ð¤½¤Î¼«½Å¤Ç³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¡£
¡ÖÅÓÃæ¤Ç³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿µ½Å¤Ë²¡¤·¤¿¤Î¤ê¤ª¤Ïºä¤òÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¡¢1100mÃÏÅÀ¤òÄÌ²á¡ª¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¾®²°¤ÎÊÉ¤ËÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢ÂçÇË¡ª¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦ÃËÃ£¡£
¡Ö°ìÈÖÂç¤¤¤ÇËÊÒ¤ò¸µ¤Ë¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤ÆÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Éü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¾ëÅç¡£
°µÀã¼Ö¤ÇÇËÊÒ¤ò¥³¡¼¥¹¤Þ¤ÇÌá¤·¡¢Àã¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¤Î¤ê¤ª¤ò½¤Éü¡£
Ä¾·Â120Ñ¡¢½Å¤µÌó350Ô¤Î¿·À¸¤Î¤ê¤ª¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿¡£
µ¤ÉÕ¤±¤Ð¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÆü¤âÍî¤Á¡¢Æ¬¾å¤Ë¤Ï·î¤¬¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤È¤¦¤¸¤½¤Ð¡×¡£»³ºÚ¤ä¤¤Î¤³¤Î¤Ä¤æ¤ËÀìÍÑ¤Î¥«¥´¤Ç¤½¤Ð¤ò¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤¹¤ë¡£¡ÖÀ÷¤ß¤ï¤¿¤ë¡ª¡×¡Ö»ÝÌ£¤¬¥¹¥´¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï²¹¤Þ¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¾è°ÈÌ¾Êª¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£ÆýÇò¿§¤ÎÃ±½ãÎ²²«Àô¤Ï¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤â¡£
¤½¤·¤Æ2ÆüÌÜ¡£¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦¤ËDASH½é»²Àï¤ÎNEWSÁýÅÄµ®µ×¡¢KEY TO LIT°æ¾å¿ðµ©¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¡£¤³¤Î6¿Í¤ÇµðÂçÀã¶Ì¤Å¤¯¤êºÆ³«¡£
¡Ö»þÂå¤¬´ñÅ·¤ë¤¼¡ªÎõGO¡ª¡×¤È¤¤¤¦KEY TO LIT¤ª·è¤Þ¤ê¤Î³Ý¤±À¼¤Ç2ÆüÌÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡Ä¤¬¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¥Ó¥¯¤È¤â¤»¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤ò»È¤¤¡¢¤Æ¤³¤Î¸¶Íý¤ò±þÍÑ¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Å¾¤¬¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é20Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯1200mÃÏÅÀ¤òÄÌ²á¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÊý¡¹¤È¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤ê¤ª¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤¬¡¢Èþ¤·¤¤ÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤Ê²¼¤ê¤¬500mÂ³¤¯ÎÓ´Ö¥³¡¼¥¹¡£
ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¤ê¤ª¤òÅ¾¤¬¤·Â³¤±¡¢1600mÃÏÅÀ¤ËÅþÃ£¡£Ä¾·Â170Ñ¡¢¿äÄê1¥È¥ó¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤Ï»Ä¤êÈ¾Ê¬¡£ºÆ¤Óµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ²¡¤·½Ð¤¹¤¬¡¢½Å¤µ¤ÇÀã¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤ò¥ì¡¼¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ëºîÀï¤Ë¡£¤³¤ÎºîÀï¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢Àª¤¤¤è¤¯Å¾¤¬¤ë¤Î¤ê¤ª¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä¾·Â185Ñ¡¢½Å¤µ¤Ï¥¯¥í¥µ¥¤ÊÂ¤ß¤Î¤ª¤è¤½1.3¥È¥ó¤Þ¤ÇµðÂç²½¡£¡Ö¤Ç¤±¤¨¡ª¡×
¤³¤³¤«¤é¤ÏºÇÂç¼ÐÅÙ20ÅÙ¡¢ÉÔµ¬Â§¤Ê±úÆÌ¤¬¤¢¤ëÃæµé¼Ô¥³¡¼¥¹¡£1.3¥È¥ó¤Î¤Î¤ê¤ª¤¬¡¢±úÆÌ¤ÇÄ·¤Í¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó¡¢³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡£¿µ½Å¤Ëµ°Æ»½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤éÅ¾¤¬¤·Â³¤±¡¢Ä¾·Â190cm¡¢¿äÄê1.4¥È¥ó¤Ë¡£
¡Ö·ë¹½µ÷Î¥¤Ï²Ô¤®¤Þ¤·¤¿¤è¡×¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½1000m¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ë¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢¥¥ê¥ó¤Û¤É¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ê¤ª¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¤½¤Î½Å¤ß¤Ç¿¼¤¯ÄÀ¤ß¡¢ÃËÃ£¤ÎÂÎÎÏ¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ã¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡£
ÃËÃ£¤Î»×¤¤¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡ªÀã¶Ì¤Î¤ê¤ª¤ò¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª
Å¾¤¬¤ëÅÙ¤ËÀã¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ó¤Ä¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2100mÃÏÅÀ¤òÄÌ²á¡ª
¡Ö¥Ê¥¤¥¹Å¾¤¬¤·¡ª¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢¥¹¥´¤¤¤Ê¡×
°ìµ¤¤Ë200m¤Û¤ÉÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ê¤ª¤Ï¡¢Ä¾·Â210cm¡¢¿äÄê2¥È¥ó¡¢¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¤ÈÆ±¤¸½Å¤µ¤ËÀ®Ä¹¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Å¤¿¤¤¡Ä¡×ÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àã¿¼¤¤ÎÓ´Ö¥³¡¼¥¹¡£°ìÅÙ»ß¤Þ¤ë¤È¡¢¼«½Å¤ÇÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤Æ°¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇºÆ¤Ó¡¢»ñºà¤Î±¿ÈÂ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥â¥Ã¥³¤ò»È¤¤¡¢Å¾¤¬¤·¤ä¤¹¤¤½ê¤Þ¤ÇÁíÀª20¿Í¤ÎÎÏ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª
¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ö¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤¿¡ª»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡ª¡×
¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÆ¤Ó¤Î¤ê¤ª¤òÅ¾¤¬¤·Â³¤±¤ë¤¬¡¢ÃË¤¿¤Á20¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¤â¡¢Ê¿Ã³¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÏÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º¡£¡ÖÁ´Á³Æ°¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤¿¤À¤¿¤ÀÂÎÎÏ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤³¤Ø¡¢ºÇ¶¯¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬¡ª¼ÂÎÏÇÉÎÏ»Î¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ó¼®Éô²°¤«¤éÉô²°°ìÈÖ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡¢¾®·ë¡¦¼ã¸µ½Õ¡£192cm¤ÎÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ë¡¢½½Î¾¡¦ÂçÀÄ»³¡£ÆÀ°Õµ»¤ÏÎÏ¶¯¤¤²¡¤·¡¢½½Î¾¡¦¹ÓÆÆ»³¤Î3Ì¾¤ÎÎÏ»Î¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢Ä«·Î¸Å½ª¤ï¤ê¤Ë¾è°È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×
Å´¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¡¢ÎÏ»Î3¿Í¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç²¡¤¹¡ª¡ÖÆ°¤¤¤¿¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö´õË¾¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê400m¡£
¿äÄê2¥È¥ó¤Ë¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤ê¤ª¤òÅ¾¤¬¤¹¤Î¤Ï¡¢µ¤²¹0ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¤â´À¤ò¤«¤¯²á¹ó¤µ¡£¤Ç¤â¡Ä
¡ÖMt.¾è°È¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¥´¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¤½¤¦¡¢Á´¤Æ¤Ï¡¢Àã¶Ì¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¡£
¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê200m¡£
¥´¡¼¥ë¤ÇÂÔ¤Ä¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢¡ÖÀäÂÐ¥´¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤ã¡×
ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¾¤¬¤·Â³¤±¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÀã¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¤µ¤é¤ËµðÂç¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥´¡¼¥ë¡ª¡ª¡ª¡×
¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡¢±ä¤Ù15»þ´Ö¡£ÁíÀª40¿Í¤ÇÅ¾¤¬¤·¤¿¤Î¤ê¤ª¤Ï¡¢Ä¾·Â220cm¡¢¿äÄê2.2¥È¥ó¡£
¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÊý¡¹¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾þ¤êÉÕ¤±¤·¡¢²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àã¶Ì¤Î¤ê¤ª¤¬¡¢¡ØMt.¾è°È¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡Ù¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª