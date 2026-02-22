【星野リゾート】桜のトンネルを水上自転車でサイクリング⁉BEB5土浦で“ひと味違う”お花見体験を期間限定で開催
星野リゾート唯一の自転車を楽しむホテル「BEB5土浦(ベブ) by 星野リゾート」は、2026年3月27日(金)から4月10日(金)まで、360度桜に包まれる絶景を川面から独り占めできる「お花見水上サイクリング」を開催する。水の上を走る水上自転車に乗り、ひと味違った花見を体験できる春限定のアクティビティだ。
【写真】水上自転車に乗りながら花見
会場となる「新川(しんかわ)」は、土浦市内を東西に流れる桜の名所。両岸には約200本のソメイヨシノが咲き誇り、約2キロにわたって桜並木が続く。川の上であれば場所取りは不要。水面から見上げる桜のトンネルを、ゆったりと楽しめるのが魅力だ。
■桜の名所とサイクリングを同時に楽しむ春限定企画
BEB5土浦は「ハマる輪泊」を合言葉に、四季に合わせて地域の魅力を体感できる自転車アクティビティを展開している。土浦市では桜が市の花に指定されており、亀城公園や霞ケ浦湖畔など名所が点在する。なかでも新川は、地元住民から観光客まで多くの人が訪れる春の風物詩だ。その桜とサイクリングを同時に楽しめる体験として企画されたのが、本アクティビティ。水上という特別なロケーションで、春の土浦を五感で味わう時間を提案する。
■「お花見水上サイクリング」の特徴
■水の上を走る爽快感。約2キロの桜トンネルを進む
水上自転車は波や風を受けても安定性に優れ、快適な走行が可能。走行速度は時速約10キロ。ゆっくりと桜のトンネルを進むことができる。ハンドル操作で方向転換もできるため、通常の自転車と同様の感覚で水上を走行できるのも特徴だ。川面から見上げる桜は、陸上とは異なる迫力を放つ。視界いっぱいに広がる花景色を、360度のパノラマで堪能できる体験だ。
■水上で味わう春の新作スイーツ「桜マカロン」
今年は新たに、BEB5土浦オリジナルの「桜マカロン」が登場する。桜の花びらを模した「あんフラワー」をあしらったマカロンで、ひと口頬張ると桜の香りが広がる。サイズも水上サイクリングのお供に適しており、景色とともに春の味覚を楽しめる。
(※)あんフラワーとは花などをモチーフにあんこを絞って成形した菓子の一種。
■写真映えを演出する「桜アクセサリー」も用意
さらに、桜の絶景をより華やかに彩る「桜アクセサリー」も新たに用意。花冠やヘアアクセサリー、リングなどを身に付ければ、水面に広がる桜のトンネルの下での記念撮影がいっそう思い出深いものとなる。友人同士でおそろいにすれば、特別感も高まる。
■「お花見水上サイクリング」概要
・期間：2026年3月27日(金)から4月10日(金)
・料金：1人5500円
※29歳以下限定で1人あたり1000円引き
・含まれるもの：水上自転車、ライフジャケット、桜マカロン、新川までのレンタサイクル
※希望者には桜アクセサリー貸し出し
・定員：1日5組、1組3人まで(最少催行人数1組2人)
・対象：宿泊者(身長150センチ以上)
・備考：天候や河川状況により当日中止の場合あり。桜の開花状況により期間変更の可能性あり。体験はチェックイン日のみ。
モデルスケジュール
11時：BEB5土浦に集合
11時20分：レンタサイクルで新川へ出発
11時40分：新川到着、スタッフから乗り方のレクチャー
11時50分：水上自転車で花見体験
12時20分：体験終了、新川を出発
12時40分：BEB5土浦到着、レンタサイクル返却
■BEB5土浦 by 星野リゾート
星野リゾート唯一の自転車を楽しむホテル。合言葉は「ハマる輪泊」。普段自転車に乗らない人から、生粋のサイクリストまで、誰もが自転車にハマる体験をそろえる。多彩なアクティビティを通して、あらゆる自転車旅のニーズに応える施設。
所在地：茨城県土浦市有明町1-30プレイアトレ土浦3階
電話：050-3134-8098
客室数：90室
チェックイン：15時
チェックアウト：11時
料金：1泊6600円〜(2人1室利用時1人あたり・食事別)
アクセス：JR土浦駅改札から徒歩10秒
■BEB(ベブ)とは
コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで集まり、飲み会よりもすてきに、旅よりも気軽に過ごせる空間を目指す。
遊びゴコロあふれる客室とラウンジに加え、24時間営業のカフェを備える。飲食物の持ち込みを推奨しており、朝食やチェックアウトも柔軟に対応可能だ。その日の気分で楽しむおでかけに寄り添う、新しいスタイルのホテル。
川面から眺める桜という新しい選択肢。土浦でしか味わえない水上の絶景を、この機会に体験してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
