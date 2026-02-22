◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)

フィギュアスケートのペアで日本史上初となる金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。21日にはエキシビションで会場をおおいにわかせました。演技後には坂本花織選手も混ざり、氷上の五輪マークをなでる様子がありました。

ペアで日本初の金メダルを獲得した三浦選手と木原選手。エキシビジョンでは「キャント・ストップ・ザ・フィーリング」にのってダイナミックな空中ジャンプやリフトを華麗に決め、最後はフリースケーティングを彷彿とさせるリフトで会場をわかせました。

すべての選手が演技を終えると選手がリンク上に集合。集まったファンの声援に応えます。三浦選手と木原選手は、女子シングル銀メダルの坂本選手の3人で、氷上のオリンピックマークをなでる様子をみせました。このシーンについて、木原選手は「様々な経験をさせていただいたので、心からありがとうございましたという感謝の意味を込めて」とその真意を明かしました。