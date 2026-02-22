『エヴァ落語』初開催で会場歓喜 眠りから覚めたアスカのもとに登場人物が次々と登場！演目は「眠り姫」
アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）の2日目が、本日22日に横浜アリーナ（23日まで開催）で開催された。2日目はシリーズ初の試みとなる『エヴァ落語』が行われ、会場を盛り上げた。
【写真】可愛い！綾波＆アスカのコスプレイヤーたち 『エヴァ落語』の様子
シリーズ初の企画「エヴァ落語」のステージでは、『エヴァンゲリオン』シリーズを象徴する主題歌「残酷な天使のテーゼ」を三味線＆太鼓で生演奏したスペシャルバージョンの出囃子にあわせ、落語家・林家木久彦が登場。眠りから覚めたアスカのもとに、エヴァの登場人物が次々と登場し、「どんな夢を見たの？」と問いかける、という内容の演目「眠り姫（ねむりひめ）」を披露。登場人物の声色を七色に変えて語り分ける木久彦の話芸に、観客もすっかり魅了されている様子だった。
そして見事に落語を一席終えると、会場中から割れんばかりの拍手が贈られた。今回、『エヴァンゲリオン』×「落語」という新たな試みに挑戦した木久彦は、『エヴァンゲリオン』シリーズの大ファンとのことで、「最終章も十数回ほど劇場に通いました」とシリーズ愛を明かす。
また、この日の『眠り姫』について「全くの新作も考えたんですけど、（古典落語の）『天狗裁き』との融合で考えました」と明かす木久彦。明日の朝も落語ステージが行われるとのことで、「明日は違うネタを披露します」と笑顔を見せた。
その後、「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の会場でしか観られない“ありえない”ストーリリーの「スペシャルボイスドラマ」がスタート。第1部は「碇ゲンドウ◯◯事件」。NERV 本部で巻き起こったとある事件。やがてそれは、WILLE(ヴィレ)クルーまで巻き込んでいく騒動に。碇シンジ役の緒方恵美、綾波レイ役の林原めぐみ、アスカ・ラングレー役の宮村優子をはじめ、三石琴乃（葛城ミサト役）、山口由里子（赤木リツコ役）、石田彰（渚カヲル役）、立木文彦（碇ゲンドウ役）、長沢美樹（伊吹マヤ役）、優希比呂（日向マコト役）、山寺宏一（加持リョウジ役）がリアルタイムでキャラクターに声を吹き込む粋な演出で贈るボイスドラマ。
「参加型」ドラマということで、観客を新人クルーに見立てて全員で「敬礼！」の練習をしてみたり、劇の途中で観客の発声を促すなど、観客を巻き込みながらドラマを展開させる演出に、会場中のファンたちも目を輝かせ参加していた。
【写真】可愛い！綾波＆アスカのコスプレイヤーたち 『エヴァ落語』の様子
シリーズ初の企画「エヴァ落語」のステージでは、『エヴァンゲリオン』シリーズを象徴する主題歌「残酷な天使のテーゼ」を三味線＆太鼓で生演奏したスペシャルバージョンの出囃子にあわせ、落語家・林家木久彦が登場。眠りから覚めたアスカのもとに、エヴァの登場人物が次々と登場し、「どんな夢を見たの？」と問いかける、という内容の演目「眠り姫（ねむりひめ）」を披露。登場人物の声色を七色に変えて語り分ける木久彦の話芸に、観客もすっかり魅了されている様子だった。
また、この日の『眠り姫』について「全くの新作も考えたんですけど、（古典落語の）『天狗裁き』との融合で考えました」と明かす木久彦。明日の朝も落語ステージが行われるとのことで、「明日は違うネタを披露します」と笑顔を見せた。
その後、「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の会場でしか観られない“ありえない”ストーリリーの「スペシャルボイスドラマ」がスタート。第1部は「碇ゲンドウ◯◯事件」。NERV 本部で巻き起こったとある事件。やがてそれは、WILLE(ヴィレ)クルーまで巻き込んでいく騒動に。碇シンジ役の緒方恵美、綾波レイ役の林原めぐみ、アスカ・ラングレー役の宮村優子をはじめ、三石琴乃（葛城ミサト役）、山口由里子（赤木リツコ役）、石田彰（渚カヲル役）、立木文彦（碇ゲンドウ役）、長沢美樹（伊吹マヤ役）、優希比呂（日向マコト役）、山寺宏一（加持リョウジ役）がリアルタイムでキャラクターに声を吹き込む粋な演出で贈るボイスドラマ。
「参加型」ドラマということで、観客を新人クルーに見立てて全員で「敬礼！」の練習をしてみたり、劇の途中で観客の発声を促すなど、観客を巻き込みながらドラマを展開させる演出に、会場中のファンたちも目を輝かせ参加していた。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優