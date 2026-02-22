放送開始前『日プ新世界』、練習生＆練習生候補2名が辞退「個々の事情による本人の申し出から」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の公式ホームページが、22日に更新され、辞退者が発表された。
【動画】カッコイイ…！『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』テーマ曲公開
ホームページでは「練習生1名及び練習生候補1名の辞退をお知らせします。当該する２名は、個々の事情による本人の申し出から、本オーディションから辞退いたしました」とし、練習生の保里瑛都、練習生候補の櫻井輝が辞退することを発表。「尚、辞退者も番組本編及び関連するコンテンツに映り込んでいる場合がございます。ご了承ください」と伝えた。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。グローバル投票も可能となり、国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
放送に先立って、練習生と練習生候補を公開。練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」も2月2日正午から4日正午まで行われた。結果はまだ発表されていない。
【動画】カッコイイ…！『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』テーマ曲公開
ホームページでは「練習生1名及び練習生候補1名の辞退をお知らせします。当該する２名は、個々の事情による本人の申し出から、本オーディションから辞退いたしました」とし、練習生の保里瑛都、練習生候補の櫻井輝が辞退することを発表。「尚、辞退者も番組本編及び関連するコンテンツに映り込んでいる場合がございます。ご了承ください」と伝えた。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。グローバル投票も可能となり、国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
放送に先立って、練習生と練習生候補を公開。練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」も2月2日正午から4日正午まで行われた。結果はまだ発表されていない。