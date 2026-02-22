ムード歌謡デュオ「はやぶさ」が22日、東京都港区のグランハマー新橋で「スナックはやぶさ Live Show『〜はやぶさ15th Anniversary Banquet〜』」を開催した。デビュー曲「ヨコハマ横恋慕」や最新シングル「ときめきはチャチャチャ〜スナックはやぶさへようこそ〜」を含む15曲を披露し、デビュー15周年記念日を華々しく飾った。

昼公演には公私共に交流のある演歌歌手の原田波人、夜公演には、ベストアルバムの収録曲「港町のおんな」の作曲を担当した大先輩・山川豊がゲストで登場。同曲は約13年前から山川がはやぶさのために温めていたもので、ヤマトは「僕たちにとっても思い入れのある曲。気合いを入れて歌っています」と感謝。ヒカルも「山川さんが2人の個性が出るように作ってくださった。1曲で二度楽しんでもらえる曲」とアピールした。

デビュー当時から2人を見守り続けてきた山川は「ヤマトとヒカルは対照的。ヤマトはムード歌謡、演歌はヒカル。水と油みたいに、混ざると面白い現象になる」と絶賛。「ヒカルはうちの娘と仲が良くて、娘が結婚する時も先に知ってた。ヤマトくんとは食事に行ったりするけど、夜でも来てくれる」とプライベートでのエピソードも明かしつつ、満を持しての発売に「念願かなってうれしい」と喜びを噛みしめた。

15年間の歩みを振り返り、ヤマトは「長かったようなあっという間のような不思議な気分。じっくり考えるといろんな思い出がある」としみじみ。「デビュー当時、15周年を迎えた先輩がいらっしゃった時に“15年間歌われてるって凄いな”と思ったことを覚えているんですけど、いざ自分がその立場になっているのが不思議。大丈夫かなと思う時も2人でステージに立ってきたので、同じ目的を持って同じものを乗り越えてきたのは大きい」と話した。ヒカルは「ひとつひとつのステージごとにお客様から勉強させてもらって、本当に一歩ずつだった」と回想。「時間を共にできたことが楽しかったし、もっと頑張らなくちゃ」と次を見据えた。

2人組にちなみ、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の話題になると「歌なら負けないです」とヤマト。ヒカルは「まだまだ足元にも及ばない」と謙遜しながらも「目指していかなきゃ。世界の2人組ですからね」と健闘を讃えていた。