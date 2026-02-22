中川大輔、鈴木亮平に“一瞬で惚れた”エピソード披露 初共演で多くの学び「亮平さんのような主演になりたい」
●憧れの日曜劇場出演に喜び「すごく大きな目標のひとつでした」
2016年に芸能界デビューを果たし、今年で10年の節目を迎える俳優の中川大輔。現在放送中のTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00〜)では、警視庁捜査一課・儀堂班の刑事・寺本恵土を演じている。中川にインタビューし、日曜劇場初出演となる本作への参加が自身にとってどんな経験になっているのか話を聞いた。
中川大輔 撮影:蔦野裕
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、愛する家族を守るために、事件を捜査している悪徳刑事・儀堂歩に“顔を変える＝リブート(再起動)”し、真実を追い求める物語。主演の鈴木亮平が儀堂とリブート後の早瀬の二役を演じ、リブート前の早瀬を松山ケンイチが演じている。中川が扮する寺本恵土は、儀堂の直属の部下。人並みの正義感は持っているが出世や手柄には興味がなく、時に道を外すこともある悪徳刑事・儀堂の捜査にもひょうひょうと協力するという役どころだ。
――日曜劇場初出演で、TBSの連続ドラマへの出演も初めてとのことですが、出演が決まったときの心境をお聞かせください。
びっくりしました。TBSの番組に出たこともほとんどなく、『リブート』の衣装合わせで初めて赤坂の本社に入ったぐらいだったので、ご縁がないのかなと思っていて。全く想像してなかったので、お話を聞いたときは「えー!」と、青天の霹靂という感じでした。
――日曜劇場にはどんな印象を抱いていましたか?
『半沢直樹』などリアルタイムで見ていましたし、俳優として憧れていた場所でした。どの作品も面白い枠で、俳優を始めた頃から、いつか出たいなと、日曜劇場はすごく大きな目標のひとつでした。なので、今回の出演はすごくうれしい出来事でした。
――『リブート』という作品の魅力はどのように感じていますか?
ダークな作風が魅力だなと感じています。プロデューサーの方が「今の時代ならこのダークな作風も受け入れられるのではないか」という話をされていて、確かに最近のドラマや映画は、ダークであったり激しい作風のものが受け入れられている感じが僕自身あったので、『リブート』も今求められている作品なのかなと思いますし、実際に放送がスタートしてから反響をすごく感じます。そして、鈴木亮平さんが主演ということで、たくさん勉強させていただきたいと思い、撮影に挑ませていただきました。視聴者の皆さんと同じぐらい番宣ナビも見ていて、鈴木亮平さんと松山ケンイチさんの対談の映像もすごく勉強になりました。
○鈴木亮平から刺激「作品を面白くするためのエネルギーがすごい」
――鈴木亮平さんとの共演は初めてですか?
初めてです。
――実際に共演していかがでしたか?
本読みのときに初めてお会いしました。僕が一番若手でしたし、最初に現場に着いていたくて、かなり早い時間に伺ったのですが、同じタイミングで亮平さんもいらっしゃって、コーヒーをいれてくださったんです。その一瞬で惚れました。現場を引っ張っていく姿というか、ファーストインプレッションがすごく印象的でした。
――その一瞬で、この人についていきたいと思いそうですね。
本当に思いました。本読みのときも熱いお芝居をされていて、お芝居の面でもすごく勉強になりました。
――撮影に入ってから刺激を受けたことも教えてください。
面白い作品をお客さんに届けるということを一番考えていらっしゃると感じました。また、僕にも、僕以外の方にも、演じにくそうにしていると「大丈夫?」と声かけてくださるんです。エキストラの方のことも本当に広い視野で見ていらして、「どうですか?」とお話をされていて、作品を面白くするためのエネルギーがすごいなと思いました。
――鈴木さんの方から話しかけてくれることがけっこうあったんですね。
自分がどういう風に演じていったらいいかということもお話してくれましたし、休憩中も、海外の作品を自分の携帯で見せて「最近のお芝居のメインストリームはこれなんだよ」というようなお話を聞かせていただいて、お芝居オタクというか、僕もそういう話が好きなので、すごくうれしかったです。
――中川さんご自身も、いろいろな作品を見てお芝居の研究をするタイプですか?
そうですね。お芝居の流行りみたいなものは意識したことがなかったんですけど、亮平さんのお話を聞いてから、そういうものもあるんだと思いながらいろいろな作品を見ると、確かに今ヒットしている作品のお芝居には共通しているものがあるんだなと。亮平さんのおかげで視野が広がったと思います。
●日曜劇場の反響の大きさを実感「皆さんの考察を見ることも面白い」
――寺本恵土役については、どう捉えてどう演じようと意識されましたか。
僕と同い年なんですけど、あまり出世に興味がなく、定時に帰るようなキャラクターで、等身大の僕らの世代を表現していけたらいいのかなと思いました。寺本は仕事仕事でプライベートを犠牲にして人生を楽しんでいないような大人を見てきたから、定時に帰るということに悪気があるわけではなく、自分の中の正義で、プライベートと仕事はきっちり分けているのだと思います。ただ、28歳で警視庁の捜査一課に配属されているぐらいのエリートなので、仕事ができる要領のいい人なんだろうなと思って演じました。
――ご自身と似ている点はありますか?
勝手なイメージですけど、警察はすごく体育会系なイメージがあって、そこに属していない感じは自分と似ているなと。先輩刑事に「はい! わかりました!」とハキハキ答える感じではないという部分は似ていると思います。
――先ほど放送が始まって反響を感じているとおっしゃっていましたが、うれしかった反響を教えてください。
1話で儀堂主任が「デカの勘ってやつだな」と言った後に、足立(蒔田彩珠)と寺本が「デカの勘とか言う方でしたっけ?」「休んで何か悟ったのかもな」というセリフがあって、その撮影現場で監督が「寺本ひょうひょうとしたやつだな」と面白がってくださったり、SNSでも寺本のキャラクターを面白がっていただけている反応があってうれしかったです。あと、皆さんの考察を見ることも面白いです。あの部分をそんな風に受け取るんだとか。でも、僕が台本を読んで「そういうことだったのか!」と思ったところにたどり着いている人はまだいなそうで、そのどんでん返しに対する反応が楽しみですし、そこに気づく人がいるのかということも楽しみなので、これからもSNSを見ていきたいと思っています。
――SNSを見て日曜劇場の反響の大きさも実感されていますか?
すごく大きな規模のドラマに出られたんだなと感じますし、学生時代の友達からも「めっちゃ面白かった」と連絡をもらい、反響の大きさを感じています。自分もワクワクしながら1話を見て、そのあとMr.Childrenさんの主題歌「Again」が配信開始になって、それを聴いて、『CDTVライブ! ライブ!』にミスチルさんが出演されたのも見て、一視聴者として楽しませていただいています。ドラマを盛り上げるための大きな流れを感じ、これからもこのような作品に携わりたいという思いを持ちました。
――視聴者目線でも楽しんでいるんですね。
ミスチルさんは高校のときからずっと聴いているアーティストでしたし、主題歌の「Again」がすごくいいなと。毎話、本当にいいところで流れて、ドラマにハマっていくごとに主題歌もどんどん好きになっていくという、ドラマならではの体験を僕も感じていて、今、ずっと聴いています。
――最終話まで撮影が終わっているとのことですが、『リブート』出演はご自身にとってどういう経験になっていますか?
一番大きかったのは鈴木亮平さんの現場の居方を見られたことです。座長としての現場での居方もそうですし、役への入り方もそうですし、お忙しいのに親身に僕の話も聞いてくださって、亮平さんのような主演になりたいと思いました。
■中川大輔
1998年1月5日生まれ、東京都出身。2016年に「第31回メンズノンノモデルオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。2017年に日本テレビ『東京タラレバ娘』で俳優デビュー。その後、ドラマ『仮面ライダーゼロワン』(19〜20)、『舞いあがれ!』(22〜23)、『東京サラダボウル』(25)、『海老だって鯛が釣りたい』（25）、『ifの世界で恋がはじまる』(25)、映画『大きなたまねぎの下で』(25)などに出演。
2016年に芸能界デビューを果たし、今年で10年の節目を迎える俳優の中川大輔。現在放送中のTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00〜)では、警視庁捜査一課・儀堂班の刑事・寺本恵土を演じている。中川にインタビューし、日曜劇場初出演となる本作への参加が自身にとってどんな経験になっているのか話を聞いた。
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、愛する家族を守るために、事件を捜査している悪徳刑事・儀堂歩に“顔を変える＝リブート(再起動)”し、真実を追い求める物語。主演の鈴木亮平が儀堂とリブート後の早瀬の二役を演じ、リブート前の早瀬を松山ケンイチが演じている。中川が扮する寺本恵土は、儀堂の直属の部下。人並みの正義感は持っているが出世や手柄には興味がなく、時に道を外すこともある悪徳刑事・儀堂の捜査にもひょうひょうと協力するという役どころだ。
――日曜劇場初出演で、TBSの連続ドラマへの出演も初めてとのことですが、出演が決まったときの心境をお聞かせください。
びっくりしました。TBSの番組に出たこともほとんどなく、『リブート』の衣装合わせで初めて赤坂の本社に入ったぐらいだったので、ご縁がないのかなと思っていて。全く想像してなかったので、お話を聞いたときは「えー!」と、青天の霹靂という感じでした。
――日曜劇場にはどんな印象を抱いていましたか?
『半沢直樹』などリアルタイムで見ていましたし、俳優として憧れていた場所でした。どの作品も面白い枠で、俳優を始めた頃から、いつか出たいなと、日曜劇場はすごく大きな目標のひとつでした。なので、今回の出演はすごくうれしい出来事でした。
――『リブート』という作品の魅力はどのように感じていますか?
ダークな作風が魅力だなと感じています。プロデューサーの方が「今の時代ならこのダークな作風も受け入れられるのではないか」という話をされていて、確かに最近のドラマや映画は、ダークであったり激しい作風のものが受け入れられている感じが僕自身あったので、『リブート』も今求められている作品なのかなと思いますし、実際に放送がスタートしてから反響をすごく感じます。そして、鈴木亮平さんが主演ということで、たくさん勉強させていただきたいと思い、撮影に挑ませていただきました。視聴者の皆さんと同じぐらい番宣ナビも見ていて、鈴木亮平さんと松山ケンイチさんの対談の映像もすごく勉強になりました。
○鈴木亮平から刺激「作品を面白くするためのエネルギーがすごい」
――鈴木亮平さんとの共演は初めてですか?
初めてです。
――実際に共演していかがでしたか?
本読みのときに初めてお会いしました。僕が一番若手でしたし、最初に現場に着いていたくて、かなり早い時間に伺ったのですが、同じタイミングで亮平さんもいらっしゃって、コーヒーをいれてくださったんです。その一瞬で惚れました。現場を引っ張っていく姿というか、ファーストインプレッションがすごく印象的でした。
――その一瞬で、この人についていきたいと思いそうですね。
本当に思いました。本読みのときも熱いお芝居をされていて、お芝居の面でもすごく勉強になりました。
――撮影に入ってから刺激を受けたことも教えてください。
面白い作品をお客さんに届けるということを一番考えていらっしゃると感じました。また、僕にも、僕以外の方にも、演じにくそうにしていると「大丈夫?」と声かけてくださるんです。エキストラの方のことも本当に広い視野で見ていらして、「どうですか?」とお話をされていて、作品を面白くするためのエネルギーがすごいなと思いました。
――鈴木さんの方から話しかけてくれることがけっこうあったんですね。
自分がどういう風に演じていったらいいかということもお話してくれましたし、休憩中も、海外の作品を自分の携帯で見せて「最近のお芝居のメインストリームはこれなんだよ」というようなお話を聞かせていただいて、お芝居オタクというか、僕もそういう話が好きなので、すごくうれしかったです。
――中川さんご自身も、いろいろな作品を見てお芝居の研究をするタイプですか?
そうですね。お芝居の流行りみたいなものは意識したことがなかったんですけど、亮平さんのお話を聞いてから、そういうものもあるんだと思いながらいろいろな作品を見ると、確かに今ヒットしている作品のお芝居には共通しているものがあるんだなと。亮平さんのおかげで視野が広がったと思います。
●日曜劇場の反響の大きさを実感「皆さんの考察を見ることも面白い」
――寺本恵土役については、どう捉えてどう演じようと意識されましたか。
僕と同い年なんですけど、あまり出世に興味がなく、定時に帰るようなキャラクターで、等身大の僕らの世代を表現していけたらいいのかなと思いました。寺本は仕事仕事でプライベートを犠牲にして人生を楽しんでいないような大人を見てきたから、定時に帰るということに悪気があるわけではなく、自分の中の正義で、プライベートと仕事はきっちり分けているのだと思います。ただ、28歳で警視庁の捜査一課に配属されているぐらいのエリートなので、仕事ができる要領のいい人なんだろうなと思って演じました。
――ご自身と似ている点はありますか?
勝手なイメージですけど、警察はすごく体育会系なイメージがあって、そこに属していない感じは自分と似ているなと。先輩刑事に「はい! わかりました!」とハキハキ答える感じではないという部分は似ていると思います。
――先ほど放送が始まって反響を感じているとおっしゃっていましたが、うれしかった反響を教えてください。
1話で儀堂主任が「デカの勘ってやつだな」と言った後に、足立(蒔田彩珠)と寺本が「デカの勘とか言う方でしたっけ?」「休んで何か悟ったのかもな」というセリフがあって、その撮影現場で監督が「寺本ひょうひょうとしたやつだな」と面白がってくださったり、SNSでも寺本のキャラクターを面白がっていただけている反応があってうれしかったです。あと、皆さんの考察を見ることも面白いです。あの部分をそんな風に受け取るんだとか。でも、僕が台本を読んで「そういうことだったのか!」と思ったところにたどり着いている人はまだいなそうで、そのどんでん返しに対する反応が楽しみですし、そこに気づく人がいるのかということも楽しみなので、これからもSNSを見ていきたいと思っています。
――SNSを見て日曜劇場の反響の大きさも実感されていますか?
すごく大きな規模のドラマに出られたんだなと感じますし、学生時代の友達からも「めっちゃ面白かった」と連絡をもらい、反響の大きさを感じています。自分もワクワクしながら1話を見て、そのあとMr.Childrenさんの主題歌「Again」が配信開始になって、それを聴いて、『CDTVライブ! ライブ!』にミスチルさんが出演されたのも見て、一視聴者として楽しませていただいています。ドラマを盛り上げるための大きな流れを感じ、これからもこのような作品に携わりたいという思いを持ちました。
――視聴者目線でも楽しんでいるんですね。
ミスチルさんは高校のときからずっと聴いているアーティストでしたし、主題歌の「Again」がすごくいいなと。毎話、本当にいいところで流れて、ドラマにハマっていくごとに主題歌もどんどん好きになっていくという、ドラマならではの体験を僕も感じていて、今、ずっと聴いています。
――最終話まで撮影が終わっているとのことですが、『リブート』出演はご自身にとってどういう経験になっていますか?
一番大きかったのは鈴木亮平さんの現場の居方を見られたことです。座長としての現場での居方もそうですし、役への入り方もそうですし、お忙しいのに親身に僕の話も聞いてくださって、亮平さんのような主演になりたいと思いました。
■中川大輔
1998年1月5日生まれ、東京都出身。2016年に「第31回メンズノンノモデルオーディション」でグランプリを受賞し芸能界入り。2017年に日本テレビ『東京タラレバ娘』で俳優デビュー。その後、ドラマ『仮面ライダーゼロワン』(19〜20)、『舞いあがれ!』(22〜23)、『東京サラダボウル』(25)、『海老だって鯛が釣りたい』（25）、『ifの世界で恋がはじまる』(25)、映画『大きなたまねぎの下で』(25)などに出演。