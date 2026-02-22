坂本花織の引退後に「重要な問題」 替え利かず…世界が懸念、求む後継者「誰が？」「アミに教えて」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織は惜しまれつつ、今季限りで引退する意向を表明している。美しく、ダイナミックな演技が見られなくなることはもちろんだが、意外な角度からも“花織ロス”を憂う声が上がっている。
それはエキシビションで行われる集合写真の自撮り撮影。21日（日本時間22日）に行われたエキシビションでも、全演目が終了し出演スケーター全員で集合写真を撮る際、坂本がカメラマンを務め、自分の最高の笑顔とともにメンバーの姿を1枚に収めた。世界で反響を呼んだシーンだったが、実はこれまでも坂本は数々の大会で撮影を務めており、替えの利かない存在だった。
そんなこともあり、ある海外ファンがXで「カオリの今季限りでの引退で、これからエキシビションで誰が自撮りするのよ？」と“懸念”を投稿すると、世界から共感のコメントが寄せられている。
「彼女はアミ（中井亜美）にやり方教えないと」
「彼女の愉快さなしでは、エキシビの自撮りも全く違うものになるだろうね」
「彼女は本当に楽しいものにしてくれたよね」
「カオリのカメラなしでは喪失感を抱くと思う」
「これは重要な問題。私も懸念している」
「本当に恋しく思うだろうなぁ」
「これは胸が痛い」
そのひとつひとつのコメントが、坂本がいかに愛されているかを証明しているようだった。
（THE ANSWER編集部）