ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織は惜しまれつつ、今季限りで引退する意向を表明している。美しく、ダイナミックな演技が見られなくなることはもちろんだが、意外な角度からも“花織ロス”を憂う声が上がっている。

それはエキシビションで行われる集合写真の自撮り撮影。21日（日本時間22日）に行われたエキシビションでも、全演目が終了し出演スケーター全員で集合写真を撮る際、坂本がカメラマンを務め、自分の最高の笑顔とともにメンバーの姿を1枚に収めた。世界で反響を呼んだシーンだったが、実はこれまでも坂本は数々の大会で撮影を務めており、替えの利かない存在だった。

そんなこともあり、ある海外ファンがXで「カオリの今季限りでの引退で、これからエキシビションで誰が自撮りするのよ？」と“懸念”を投稿すると、世界から共感のコメントが寄せられている。

「彼女はアミ（中井亜美）にやり方教えないと」

「彼女の愉快さなしでは、エキシビの自撮りも全く違うものになるだろうね」

「彼女は本当に楽しいものにしてくれたよね」

「カオリのカメラなしでは喪失感を抱くと思う」

「これは重要な問題。私も懸念している」

「本当に恋しく思うだろうなぁ」

「これは胸が痛い」

そのひとつひとつのコメントが、坂本がいかに愛されているかを証明しているようだった。



（THE ANSWER編集部）