1.ご飯・おやつ

猫1匹あたりの食費は、月2,500～5,000円程度が目安です。フードの種類やおやつの頻度によって変動するため、家庭によって差が生じます。

体重4kgの猫に中価格帯のフードを与えた場合の目安は以下のとおりです。

ドライフード：3,000～5,000円程度 ウェットフード：3,000～6,000円程度 おやつ：1,000円程度

ドライフードは質によって1kgあたり数百円から数千円と幅があります。ウェットフードやおやつを加えると食費は高くなる傾向です。そのため、食事の種類や与え方で、月々の負担は数千円の差が出ることがあります。年間換算すると、数万円の差になる場合もあります。

2.ベッド・ケージ

猫のベッドやケージは、日常的にかかる消耗品ではありません。しかし、猫が快適に過ごすためには、安心できる居場所を整えることが大切です。

ベッドやケージは高額だからといって快適さに大きな差が出るわけではありません。猫の性格や生活スタイルに合わせて、最低限の快適さを確保できるものを選ぶことがポイントです。

以下は、一般的なベッドとケージの金額の目安です。

ベッド：2,000～5,000円程度 ケージ：5,000～15,000円程度

ケージは必ずしも必要ではありませんが、多頭飼いの場合や猫を一時的に隔離したいときの居場所として役立ちます。

3.トイレ用品・ 爪とぎ・ケア用品

猫の健康と清潔を維持するために必要な日用品の費用です。日常的に消耗するアイテムもあり、定期的に費用がかかるものもあります。

おもなアイテムと目安の金額は以下のとおりです。

猫用トイレ本体：2,000～5,000円程度 トイレ砂：500～2,000円程度（1袋） 爪とぎ：600～2,000円程度 ブラシ・爪切りなどのケア用品：1,000～3,000円程度

トイレ砂や爪とぎは消耗品なので、猫の数や使用頻度によって月々の費用は変わります。ケア用品もすべて揃える必要はありませんが、最低限、ブラシと爪切りは用意しましょう。また、上記のほか猫の毛の状態に応じてシャンプーやリンスなども必要になります。

4.おもちゃ・キャットタワーなど

猫の遊びや運動をサポートするアイテムは、健康維持やストレス解消に役立ちます。毎月購入するものではありませんが、定期的に買い替えが必要になります。

おもなアイテムと目安金額は以下のとおりです。

おもちゃ：500～2,000円程度 キャットタワー：5,000～20,000円程度 トンネルやハンモックなどの遊具：2,000～6,000円程度

猫の運動量や好みによって必要なおもちゃは変わりますので、愛猫の様子をよく観察して選んであげましょう。また、丈夫で長持ちするものを選ぶと、買い替え頻度が減らせて費用を抑えられます。

5.医療費

猫の健康維持にかかる医療費は、毎月一定額ではなく、ワクチンや健康診断、病気やケガの程度などで変動します。

以下は、猫の予防にかかる費用の一例です。

ワクチン接種：3,000～6,000円程度 健康診断：5,000円程度～ ノミ・ダニ・フィラリア予防薬：6,000～8,000円程度 避妊、去勢手術：1～4万円程度 病気、ケガの治療費：数万円～数十万円程度

健康診断は、検査項目によって金額が異なります。また、突発的な病気や怪我は費用が大きくなる場合がありますし、慢性疾患では毎月の費用が高額になりがちです。

まとめ

猫との生活には、食費や日用品などの固定費から、突発的な医療費まで幅広い費用が必要になります。それぞれは小さく見えても、猫の一生（平均寿命15～16歳）で考えるとそこそこ大きな金額になります。

今回紹介した項目は、猫と暮らすうえで最低限必要なものです。これから猫をお迎えする予定の人は、目安の金額を参考にしつつ、本当に一生責任を持てるかどうかをよく検討してみてくださいね。

また、すでに猫と暮らしている人も、今後かかる費用を定期的に見直し、いざというときに備えておきましょう。