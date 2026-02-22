ネコ、ネコ、ネコーーーーッ！！（幸）【ファミマ】の「新商品」が超可愛い♡

2月22日の「ネコの日」に合わせ【ファミリーマート】では、毎年大人気の「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」を開催中。今回のコラボ商品ではスイーツやパン以外にも、日用品や雑貨も含まれており、ラインナップが豊富。そこで今回は、可愛すぎる「新商品」を紹介します。

立体感のある肉球とやさしい甘さに癒される

本物の肉球を連想させる立体感が特徴の「肉球すいーとぽてと」。ネコの肉球らしくサイズはやや小さめながらも、お芋本来の甘さが食べたときの満足感を高めてくれていそうです。パッケージは【mofusand（モフサンド）】とのコラボデザインで、イラストは2種類から選べます。ネコたちの可愛いイラストとリアルな肉球にほっこり癒されるスイーツです。

可愛すぎて食べられない……

キュートなネコの顔をかたどった「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）」。おまんじゅうにはキャラメル味の餡が入っているため、和菓子と洋菓子のいいとこ取りをした味わいが楽しめそうです。小ぶりで食べやすい大きさと可愛い見た目は、お茶請けとして出したら喜んでもらえそう。

可愛さに負けない本格派ショコラテリーヌ

上品な黒ネコのイラストが目を引く「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」。赤と茶色のパッケージには、テリーヌと黒ネコのイラストが描かれており、重厚感や高級感が感じられます。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「テリーヌはなめらかでとっても濃厚！」だそうで、パッケージのイメージ通り、濃厚で重厚感のあるチョコレートの風味が楽しめそうです。

上も横もネコだらけ！

「Coonyねこティッシュ220組」のパッケージデザインは、先ほどのテリーヌショコラと同じく、ネコ専門イラストレーターCoony（クーニー）さんが担当。ネコたちのリアルな表情や動きを忠実に描いているため、ネコ好きにはたまらないデザインに仕上がっています。ティッシュはピュアパルプ100%で作られており、やわらかな手触りで使い心地もよさそうです。

今年も可愛さ満点の【ファミリーマート】の「新商品」。今回紹介した商品以外にもコラボ商品を展開しているため、ぜひ店頭に立ち寄って、可愛いネコたちのイラストをチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる