ワイモバイルオンラインストアにてシンプル3 SのSIMカード・eSIMのみを契約で特典が3月31日23時59分まで増額中！MNPで2万円相当還元に
|Y!mobile公式WebストアでSIMカードまたはeSIMをMNPでシンプル3 S契約すると20,000円相当プレゼント！
ソフトバンクは20日、携帯電話サービス「Y!mobile」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」においてSIM（SIMカードおよびeSIM）のみを契約した場合の特典を2026年2月20日（金）10：00から3月31日（火）23：59までの期間限定で増額しています（金額は特に記載がない限りすべて税込）。
特典は申込後の利用開始（開通月）の翌々月初頃に契約した携帯電話番号宛にSMSでポイントコードが送付され、SMSに記載されているポイントコードからPayPayポイントとしてチャージできます。またMNPには携帯電話サービス「SoftBank」や「LINEMO」、「LINEモバイル」などのソフトバンク回線による仮想移動体通信事業者（MVNO）からの移行は対象外なのでご注意ください。
ワイモバイルではスマートフォン（スマホ）など向けの4G／5Gに対応した料金プラン「シンプル3」（S・M・L）を2025年9月25日（木）より提供しており、シンプル3 Sは月額3,058円で月5GBまで、シンプル3 Mは月額4,158円で月30GBまで、シンプル3 Lは月額5,258円で月35GBまで使え、割引はクレジットカード「PayPayカード」で支払う場合に通常カードで月330円割引、ゴールドカードで月550円割引、固定回線とのセットで「おうち割 光セット（A）」で月1,650円割引、複数回線契約で「家族割引サービス」で2回線目以降なら月1,100円割引となります。
また各プランともにオプションとしてデータ増量オプション（通常月額550円）が用意され、シンプル3 Sでは＋2GBで合計月7GB、シンプル3 Mでは＋5GBで合計35GB、シンプル3 Lでは＋5GBで合計40GBとなり、さらに「PayPay使ってギガ増量キャンペーン」によってPayPay加盟店にて1カ月間に1決済当たり200円以上のPayPayでの決済を行った回数によって翌月の適用中の料金プランに応じて特典受取月の月末まで利用できるデータ容量を料金プランのデータ容量にシンプル3 Sでは10回以上で＋1GB、シンプル3 M・Lでは10回〜19回で＋1GB、20回〜29回で＋5GB、30回以上で＋10GBとなります。
|料金プラン
|シンプルS
|シンプルM
|シンプルL
|月額利用料（割引適用前）
|3,058円
|4,158円
|5,258円
|月額利用料（割引適用後）
|1,078円
|2,178円
|3,278円
|月間データ容量（規定容量）
|5GB
|30GB
|35GB
|データ増量オプション
|＋2GB
|＋5GB
|＋5GB
|合計
|7GB
|35GB
|40GB
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・eSIM 関連記事一覧 - S-MAX
・月々のスマホ代がおトク！使い方かんたん！ワイモバイルのSIMカード/eSIM｜Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで
・オンラインストア｜Y!mobile - 格安SIM・スマホはワイモバイルで