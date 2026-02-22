「TEAM JAPANミラノ・コルティナ2026 記者会見」が22日、ミラノ市内のメインプレスセンターで行われた。

会見後に日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が取材に対応。JOC公式SNSの動画再生回数が過去最高の2億回を超えたといい「子どもたちや若い人たちに、スポーツに関心を持ってもらえた」などと振り返った。

若年層をターゲットとした戦略的な運用により、YouTubeShortsやTikTokの短尺動画を中心にヒット動画が連発。YouTubeの再生回数は約3200万回で、北京冬季五輪の約6倍、パリ五輪の約4倍を記録した。TikTokの再生回数は約1億2000万回で、北京冬季五輪約6倍、パリ五輪の約3倍となった。

現時点でのYouTube動画再生回数でトップを誇るのが「仮眠する木原龍一選手起こす三浦璃来選手」で660万回再生。フィギュアスケート・ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得した翌日にメダリスト会見に出席し、その裏側を撮影したものとなっている。

100万回再生を突破したのが6本で、いずれもフィギュアスケート日本代表を撮影したものとなっている。