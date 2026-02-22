思わず見違える子犬の「ビフォーアフター」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万9000回再生を突破し、「本当に可愛いです」「なんて美しいの」「小さくてふわふわ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：前が見えないほど毛が伸びた『生後4ヶ月の子犬』を初トリミング→思わず見違える『ビフォーアフター』】

生後4ヶ月の子犬が来店

YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」では、トリミングサロン『Lovely Grooming』に来店したわんこたちの姿が紹介されています。今回訪れたのは、生後4ヶ月の『うに』ちゃん。ポメラニアンとマルチーズのMIX犬で、初めてのトリミングだったそうです。

まだカットしたことがないため、うにちゃんの毛は伸び放題だったとか。前髪が目を隠し、視界も悪そうでした。

飼い主さんが一旦帰宅すると、まずはうにちゃんとのスキンシップから始めます。最初は少々怖がっていたものの、おもちゃで遊んでいるうちに無邪気な姿を見せてくれるようになったといいます。

とってもお利口な姿に感嘆

警戒心が和らいだら、いよいよトリミングの開始です。トリミング台に乗せられると、クンクン鳴き始めたうにちゃん。しかし、すぐに慣れたのか、体を動かさずにブラッシングができました。

シャンプーをしている間、気持ちよさそうに目を細める一幕も。ふわふわの泡に包まれて、ウットリしてしまったのかもしれません…♡ドライヤーで乾かすと、仕上げのカットが始まりました。

ふわふわの可愛いわんこに♡

シャカシャカとリズムを刻むハサミの音に、うにちゃんは思わずウトウト…。初めてとは思えないほど、慣れた様子でカットを仕上げることができたそうです。

トリミングがすべて終わると、ふわふわの可愛い姿に変身！！前髪をすっきりとカットされて、まん丸の目がくっきり見えるようになりました。来店時のわんことは別犬のような仕上がりに、思わず感嘆してしまいます…。

うにちゃんを迎えに来た飼い主さんは、頬をゆるめて喜んでいたそうです。うにちゃんの魅力を存分に引き出した、素晴らしいトリミング風景でした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「大人しくていい子」「beforeもafterもどっちも好き」「癒しをありがとうございます」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」には、たくさんのわんこたちのビフォーアフターが投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。