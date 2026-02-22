酒田市の住宅の敷地内で車のタイヤをパンクさせ、ドアのガラスを割ったとして、酒田署は２１日、１０代の少年から３０代までの男女４人を逮捕しました。

暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、酒田市光ヶ丘１丁目の無職の男（２６）と、住所不定・自称アルバイト従業員の男（２３）、酒田市光ヶ丘１丁目の会社員の女（３１）、酒田市の男子高校生（１７）の４人です。

警察によりますと、４人は共謀して去年９月２３日午前７時ごろから去年９月２８日午前６時２０分ごろまでの間、庄内地方の３０代女性の家の敷地内で、駐車されていた車２台のタイヤをパンクさせたり、ドアのガラスを割ったりするなどした疑いがもたれています。

壊された車２台は、１台が３０代女性のもので、もう１台は女性の家族が所有する車だということです。

逮捕された４人のうち２６歳の男は、被害者の女性との間にトラブルがあり、以前、女性に「殺すかもしれない」などと言い脅したほか、インターネットの掲示板で女性を中傷したとして、脅迫と名誉毀損の疑いで逮捕されていました。

今回の事件は、１１０番通報を受けて警察が防犯カメラの解析や聞き込み捜査を行い、４人の関与が浮上したということです。警察は容疑が固まったとして、２１日午後、４人を逮捕しました。