¡ÖÀÐ¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±²Ð²Ö¡×»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¤ÇÇ³¤¨¹¤¬¤ë Î¢»³640Ö¾Æ¼º ´¥ÁçÃí°ÕÊó¤ÎÀÐÀî¡¦»Ö²ìÄ®
22Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢ÀÐÀî¸©»Ö²ìÄ®¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¬ÀÐ¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ²Ð²Ö¤ò½Ð¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»³¤Î¸ÏÁð¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©»Ö²ìÄ®ÊÆÄ®¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤¬¡Ö½»ÂðÎ¢¤Î»³¤Î¼ÐÌÌ¤ÎÁðÌÚ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼ÖÎ¾9Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³¤Î¼ÐÌÌ¤ª¤è¤½640Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¬ÀÐ¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ²Ð²Ö¤ò½Ð¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼þ°Ï¤Î¸ÏÁð¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
22Æü¡¢ÀÐÀî¸©ÆâÁ´°è¤Ë¤Ï´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ê¤É¤¬²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
