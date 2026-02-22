スノーボードのビッグエア・スロープスタイル日本代表選手団が22日、ミラノ・コルティナ冬季五輪を終えて成田空港に帰国した。

到着ロビーに姿を現したのは、男子ビッグエア金メダルの木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）、銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）、男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）、女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）、女子スロープスタイルで金メダルの深田茉莉（19＝ヤマゼン）の5人。集まった約200人のファンから拍手と歓声で祝福された。

深田茉莉は「こんなたくさんの方に来てもらえることはなかなかない。スノーボードが注目されてうれしい」と、驚きと喜びの表情。「ビッグエアでは結果が出ず悔しかったけど、そこで諦めずに改善点を見つけてスロープスタイルで自分の滑りができて皆さんとやってきたことが出せてうれしい」と大会を振り返った。

初出場の大舞台を終え、今後は少し休息を取る予定。「スノボ漬けの毎日だったので、息抜きとして家族と旅行に行きたい」と19歳らしい笑顔を見せた。