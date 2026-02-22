横浜市は日本郵船（東京都千代田区）など民間企業４社と共同で、３月から同市中区の大さん橋ふ頭にある災害対策用ミニフロート（浮き）に太陽光発電で稼働するデータセンターを設置する実証実験を始める。

市によると、フロート上のデータセンター設置は国内初の取り組みという。

実証実験を行うのは、市と日本郵船の他に、ＮＴＴファシリティーズ（東京都港区）、ユーラスエナジーホールディングス（千代田区）、三菱ＵＦＪ銀行（同）。昨年３月に覚書を締結した。

実験では、災害時に臨時防災基地となる大さん橋ふ頭の災害対策用ミニフロート（縦２５メートル、横８０メートル）を活用。出力４４キロ・ワットの太陽光発電設備と出力８０キロ・ワット、容量３５８キロ・ワット時の蓄電池設備を備え、再生可能エネルギーでコンテナ型データセンターを稼働させる。データセンターの電力負荷は２０キロ・ワット程度で、４社のデータ処理や保管などを支えるという。市などは、約１年をかけて、各設備の塩害耐性や稼働安定性を検証する予定。

実験の背景には、生成ＡＩ（人工知能）の急速な進展や社会のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）化によるデータセンターの爆発的な需要増加がある。一方で、それに対応する電力や十分な敷地確保、脱炭素との両立が課題となっており、再生可能エネルギーで稼働する洋上浮体型データセンターは解決策の一つとして注目されている。

市などのこうした取り組みは今月、内閣府主催の「日本オープンイノベーション大賞」で総務大臣賞を受賞。審査員からも「脱炭素対応とデータセンター需要急増対応を両立させて進めることの社会的意義は大きい」と高い評価を得た。

山中竹春市長は１３日の定例記者会見で、「港湾都市としてグリーン社会への貢献を果たしていく」と述べた。