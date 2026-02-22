日大陸上部出身で箱根駅伝に出場経験のある俳優・和田正人（４６）が２２日、Ｘを更新。この日開催された大阪マラソンに初マラソンで出場し、序盤から独走状態となるも、３７キロ地点でトップを譲り、２時間９分３５秒の３４位となった吉田響＝サンベルクス＝について言及した。

吉田はレース後は脱水症状で自分で立ち上がることができず、ぐったり。車イスで救護室に運ばれた。

吉田は顔を含めた体中に丸い形のテープを貼っており、肌色でなく黒色だったため、さらに目立つことになり、ＳＮＳでも注目の的に。サンベルクスの田中総監督は「１００枚以上は貼っているかもしれない。神経ですとか筋肉の動きに柔軟性を出すため」と説明した。

和田はＸで「ちょっと古いけど… 吉田響くんが全身に貼りまくってるチタンテープ。 ＺＯＺＯスーツに見えてるのは、きっと私だけではないはず。」と投稿。この投稿には「同じこと思ってました 笑」という声をはじめ、「モーションキャプチャーかと思ってました」「ダルメシアン、鬼滅、ジョジョというご意見もあるようです」など様々な声が。

またネット上では、和田同様に「完全にＺＯＺＯスーツ」「吉田響ｗ ＺＯＺＯスーツかよｗｗｗ」「ＺＯＺＯスーツかと思うよね」「セルフＺＯＺＯスーツこと、全身シールだらけの吉田響選手」「ＺＯＺＯスーツ着てるみたいになってるよ」「初代ＺＯＺＯスーツ思い出した」などの指摘が相次いでいた。