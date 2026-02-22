甲斐翔真「猪突猛進でやってきた」 デビューからの10年を振り返る

『仮面ライダー』でデビューしミュージカルに進出、ミュージカル『ムーラン・ルージュ！ ザ・ミュージカル』や『キンキーブーツ』など、次々大作に抜擢。破竹の勢いでミュージカル界を駆け上がってきた甲斐翔真さんがデビュー10周年を迎える。

目の前のことを楽しんできて10年でここまで辿り着きました

「この業界って、お客様そして求めてくれる人がいなければ成り立たないですよね。今、多くの方々に応援してもらえているのは本当にありがたく感慨深いし、そういう方々が増えてくださっていることが、10年続けてきた証しなのかなと思います」

10年を振り返っての印象を伺うと「奇想天外」とユニークな答え。

「この業界に入ったのはスカウトで、それまでやりたいと考えてもいなかった世界でした。そんな中、出合わせていただくいろんな仕事によって感覚がつねに変わっていって、今、ミュージカルの舞台に立っている。ただ目の前のことを楽しんでいたらここに辿り着いた感覚で、いまだに自分でも不思議なくらいです」

もともと「物おじせずに突っ込んでいくタイプ」。「この10年で何回受けたかなというくらい、いっぱいオーディションを受けたし、いっぱい落ちてきた」と苦笑いしつつも「猪突猛進でやってきた」と語る。

「もともと僕自身はわりと物事を俯瞰しているタイプで、普段はそんなに泣くこともないし、そこまで感情が大きく振れることもないんです。でも、俳優をやっていると、舞台に立ちながら、役としてものすごく感情が動かされる瞬間に出合えたりするんです。そういうとき、自分を俯瞰しているもうひとりの自分がすごく喜んでいる感覚があって、それがやり甲斐になっています」

そんな甲斐さんのデビュー10周年を記念したライブが開催される。

「せっかくの周年なので、自分が好きなものを詰め込みたいと思っていて。ミュージカルのいろんな曲をバンドアレンジしてカッコよく届けられたらと思っていますし、それだけじゃなくポップスとか、これまであまり歌ってこなかった曲もやれたらと思っています。お祭りなので、とにかく楽しみたいですね。ファンの皆さんの気持ちが僕のガソリンになってここまでやってこられた10年なので、ファンの皆さんも僕も一緒に楽しめるパーティみたいな場にできたらなと思っています」

甲斐翔真

かい・しょうま 1997年11月14日生まれ、東京都出身。ドラマ初出演は2016年の『仮面ライダーエグゼイド』。2020年に『デスノート THE MUSICAL』でミュージカルデビューを果たし、『キンキーブーツ』などに出演。

KAI SHOUMA Anniversary 10 YEARS

information

2月27日（金）〜3月1日（日） ヒューリックホール東京 全席指定9900円（入場時別途1ドリンク代600円が必要） キョードー横浜 TEL. 045-671-9911（平日11:00〜15:00）