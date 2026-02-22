「Bent out of shape」の意味は？不機嫌を表す表現！【1分英会話】
「Bent out of shape」の意味は？
正解は「不機嫌」でした！
「Bent out of shape」は、不快な出来事に対して不機嫌になることを意味します。
日本語の「へそを曲げる」というニュアンスに近い意味の言葉です。
「You should leave her alone for a while. She’s a little bent out of shape right now.」
（少しの間、彼女をほっといてあげたほうがいいよ。今はちょっとへそを曲げてるからね）
