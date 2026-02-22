「Bent out of shape」の意味は？不機嫌を表す表現！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「不機嫌」でした！

「Bent out of shape」は、不快な出来事に対して不機嫌になることを意味します。

日本語の「へそを曲げる」というニュアンスに近い意味の言葉です。

「You should leave her alone for a while. She’s a little bent out of shape right now.」

（少しの間、彼女をほっといてあげたほうがいいよ。今はちょっとへそを曲げてるからね）

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。