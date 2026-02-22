2位「白川郷」を抑えた1位は？ グルメが魅力的だと思う「岐阜県の道の駅」ランキング！ 【2026年調査】
ウィンタースポーツや雪景色を目的とした遠出が増えるこの時期、道中の休憩場所選びも旅の満足度を左右する大切な要素となります。地元の特産品や温かいグルメなど、その土地ならではの個性が光るスポットの数々には、多くの注目が集まっています。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う「岐阜県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します！
2位：白川郷（白川村）／23票2位は「白川郷（白川村）」でした。世界遺産・白川郷合掌造り集落の玄関口に位置し、合掌造りの建物を活用したミュージアムも併設されています。グルメでは、地元の伝統的な郷土料理「すったて汁」や、飛騨牛を贅沢に使った串焼き、コロッケなどが人気。世界中から訪れる観光客に向けて、飛騨の豊かな食文化を多角的に発信しているスポットです。
回答者のコメントを見ると「白川郷から近く、飛騨牛も食べれるところだから」（20代女性／大阪府）、「観光に行った際、五平餅や日本酒など美味しかったので」（40代女性／愛知県）、「行ったことはないが、白川郷で食べたソフトクリームが美味しかったから」（30代女性／群馬県）といった声がありました。
1位：明宝（磨墨の里）（郡上市）／27票1位は「明宝（磨墨の里）（郡上市）」でした。清流・吉田川のほとりに位置し、岐阜県民のソウルフードともいえる「明宝ハム」の本場として絶大な人気を誇ります。揚げたての明宝ハムカツや、ハムをふんだんに使ったおにぎり、特製タレが自慢の鶏ちゃんなど、ご当地グルメが非常に充実しています。お土産処も広く、岐阜の美味しいものが一堂に会する点が高く評価されました。
回答者のコメントを見ると「明宝ハムなど地元名物が味わえると聞き、食に興味があるので選びました。郷土色のあるグルメが魅力的です」（50代女性／兵庫県）、「明宝ハムや明宝トマトケチャップなど地元ブランドの絶品グルメが揃い、試食も楽しめるから」（30代男性／大阪府）、「観光と一緒に地元グルメを味わえる点が魅力的だと思ったから」（30代男性／富山県）といった声がありました。
