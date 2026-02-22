名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「dela」のキャプテン・今田希さんがFLASH（光文社）に初登場。「日本一ゴルフが上手いアイドル」として、水着姿を披露しています。



【写真】今田希さんがキャプテンを務めるアイドルグループ「dela」のメンバー・本多もかさん

「プロゴルファーを目指していた」と語る今田さん。5ページにわたるグラビアで、ゴルファー姿などで抜群のプロポーションを見せつけています。20歳で腰を痛めたことをきっかけにプロを諦めたという彼女、インタビューではゴルフ一筋からアイドルになるまでの歩みやゴルフ愛を語っています。



今田さんは自身のＸで「週刊FLASH初登場！」「おはのん #週刊FLASH みんなGETしてくれて嬉しい」などと投稿。撮影画像も併せて公開しています。



【今田希さんプロフィール】

いまだ・のぞみ 1996年8月21日生まれ 愛知県出身 T167B88W64H89 アイドルグループ「dela」のキャプテン。ゴルフのベストスコアは67、USGTF国際教員免許レベル３を取得しており「日本一ゴルフが上手いアイドル」として話題を呼んでいる。東海エリア、近畿四国エリア、北陸エリアの「イエローハット」TVCMにも出演。最新情報は公式X(nozomi_imada)、公式Instagram（@dela_nozomi.imada）