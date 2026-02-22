冬に行きたい「鹿児島県の滝」ランキング！ 2位「大川の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡る冬空の下、凛とした寒さを肌で感じながら巡る自然の造形美は、この季節だけの特別なぜいたくと言えるかもしれません。そんな景色を堪能できる、冬のドライブや散策に最適なスポットに選ばれたのはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は1月29〜30日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました. 今回はその中から、冬に行きたい「鹿児島県の滝」を紹介します！
2位：大川の滝／41票2位は「大川の滝」でした。屋久島にある「日本の滝100選」にも選ばれた名瀑で、九州でもトップクラスの落差約88mを誇ります。冬場は観光客が比較的少なく、豪快に流れ落ちる滝の音を聴きながら、ゆっくりと大自然のエネルギーを感じることができます。滝壺のすぐ近くまで行くことができ、その迫力を間近で堪能できるのが魅力です。
回答者からは「展望台があるらしく、展望台から滝を見たいなと思ったからです」（20代女性／鹿児島県）、「世界遺産屋久島内でも大規模な滝だから」（50代男性／愛知県）、「冬でも水量が豊富で、雪景色と力強い滝の流れが美しいから」（40代男性／静岡県）などのコメントがありました。
1位：マテリヤの滝／50票1位は「マテリヤの滝」でした。奄美大島の大和村に位置するこの滝は、かつて鬱蒼とした森の中でここだけが太陽の光が差し込み、美しく輝いて見えたことからその名がついたといわれています。冬の澄んだ空気の中でもその透明感は際立ち、深い森の緑と青く澄んだ滝壺のコントラストが神秘的な空間を作り出します。世界自然遺産の島の豊かな自然を象徴するスポットです。
回答者のコメントを見ると「低い滝だけれど滝壺が大きな池になっているので、冬の周囲が雪が積もった景色は綺麗そう」（40代男性／大阪府）、「滝を見ながらトレッキングや散策も楽しめるので」（30代女性／東京都）、「本当に美しい太陽の滝ツボらしいから、冬の澄んだ景観にも映えそう」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)