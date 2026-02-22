大谷翔平らが着用するユニホームに聞こえる“賛否の声”

ドジャース・大谷翔平投手らが着用し、選手やファンから批判が殺到していたユニホームが“修正”されることになった。地元紙「カリフォルニア・ポスト」は、2026年シーズンに向けてナイキ社がドジャースのユニホームを変更したと報道。長年指摘されていたロゴの欠陥や生地の薄さなどが改善されたと伝えている。

これまで、ロサンゼルスのファンからは「生地の問題」だけでなく「ロゴの欠陥」についても改善を要求する声が上がっていた。理由は胸元の「Dodgers」の2つ目の「d」がちょうどユニホームの前開き部分にあたり、文字が真っ二つに割れてしまっていたため。同紙も「まるで誰かが間違ったタイミングでロゴに鋏を入れてしまったかのように」と不自然さを表現していた。

これまでは、ナイキ社が2024年にMLB全体に新モデルを導入した際、選手たちは生地の薄さやフィット感、さらに「ペナントレースよりもビーチバレー大会の方が合っているように感じる」とパンツの“透け感”に不満を漏らしていたこともあったが、同紙は「ナイキ、2026年MLBシーズンに向けてドジャースのユニホームを修正」との見出しで特集を掲載した。同紙によると、ロゴのフォントが大きくなり、文字の間隔も調整されたという。

この“修正”を知ったファンは「神に感謝だ」「やっとかよ、まったく」「ナイキが自分たちのミスに気づいて修正しているのを見るのは嬉しいね」「完璧。次はレイカーズのジャージをまた金色に戻してくれ」「オオタニのジャージを買うのを待ってて正解だった！」「やっとオオタニのジャージが買える！」「こういう細かいところが大事なんだよ」などの反応をSNS上で見せていた。

ただ“不満”は残っている様子で「残念ながら、ズボンはまだ透けて見えるよ」「ウエディングドレスみたいな白さだ！」「どうせこれで200ドルはするんだろうな」「これは完全な嘘。今でも透けてる」「要するに、また買わせたいだけでしょ」「これにてもっとメルカリにある偽物エリートユニと偽物っぽい本物ユニの区別がつかなくなった模様」「デザインよりも強度と透けない事が重要やな！」「どうなんやろ？」などのコメントも目立っていた。（Full-Count編集部）