「本当に質の高いプレーを見せてくれている」開幕３連勝の大宮、指揮官が明かす好調の要因「自分たちの良さを出しながら…」
J２のRB大宮アルディ―ジャは２月21日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節でJ３の福島ユナイテッドFCとホームで対戦。序盤から積極的な攻撃を仕掛けて主導権を握り、前半で２点を奪うと、後半も勢いそのままに４点を取り、６―０で快勝した。
大量得点かつ無失点で試合を終えた大宮の宮沢悠生監督は、「相手がすごくボールをうまく繋いでくるチームのなかで、選手たちが本当に自分たちのやりたいサッカーを90分間体現してくれたので、大勝できた」と振り返った。
大宮は、昨季のメンバーからDF市原吏音（AZへ）やMF津久井匠海（ジェフユナイテッド千葉へ）らが抜けたものの、その影響をまったく感じさせず、開幕戦から３連勝を飾った。
チームの好調の要因を指揮官は次のように語った。
「選手が本当に質の高いプレーを見せてくれている。これが１つ目。２つ目は自分たちがやろうとしているサッカーを選手、スタッフが一丸となってやってくれているのが、上手く行っている。３つ目はやはり新加入選手が自分たちの色を出して、選手が抜けた穴、（市原）吏音とか（津久井）匠海とか素晴らしい選手がJ１、海外に出て行って。その穴を埋めるのではなくて、自分たちの良さを出しながら、よりRB大宮アルディージャらしいサッカーを表現しようとしてくれて、それが機能している」
勢いに乗る大宮は、このまま連勝街道を突き進めるか。次戦は28日にJ３のAC長野パルセイロと敵地で相まみえる。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
