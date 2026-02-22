「なんだこれw」「鳥肌もの」空を飛んだ!? セレッソDFが魅せたアクロバティックな“神ブロック”にSNS騒然「年間最優秀セーブでいい」
セレッソ大阪のDF大畑歩夢が見せた“決死のスーパーブロック”が話題となっている。
C大阪は２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節でサンフレッチェ広島とホームで対戦。１−２で敗れはしたものの、スタジアムをどよめかせたプレーがあった。
圧巻のシーンは０−０で迎えた22分だ。カウンターを受け、ペナルティエリア左から広島の小原基樹にコントロールシュートを放たれる。GKの手は届かず、ボールはゴールに向かったが、懸命に戻っていた大畑が最後の最後で立ちはだかった。
ゴールライン上でジャンプし、アクロバティックな体勢から左足を高く振り上げ、間一髪でブロック。ボールは大きく上へと弾き上げられ、ゴールを外れた。まさに“空を飛ぶ”かのようなスーパークリアだった。
失点すれば流れが一気に傾きかねない場面での魂の守備。これにはSNS上でもファンから称賛の声が上がった。
「なんだこれw」
「すごすぎる」
「鳥肌もの！」
「空飛ぶようになったんか」
「マジで神ブロック」
「かっこよすぎるなあまりにも」
「年間最優秀セーブでいい」
「今日で確実に大畑のファン増えたな」
「完全にフロレンツィ」
「セレッソ大阪は人間ではなく神を起用してます」
「ブルーロック出てました？」
惜しくもチームは敗戦を喫したが、大畑の超絶ブロックは間違いなくこの一戦のハイライト。強烈なインパクトを残すワンプレーとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】空中で止めた決定機！大畑歩夢のスーパーブロック！
C大阪は２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節でサンフレッチェ広島とホームで対戦。１−２で敗れはしたものの、スタジアムをどよめかせたプレーがあった。
圧巻のシーンは０−０で迎えた22分だ。カウンターを受け、ペナルティエリア左から広島の小原基樹にコントロールシュートを放たれる。GKの手は届かず、ボールはゴールに向かったが、懸命に戻っていた大畑が最後の最後で立ちはだかった。
失点すれば流れが一気に傾きかねない場面での魂の守備。これにはSNS上でもファンから称賛の声が上がった。
「なんだこれw」
「すごすぎる」
「鳥肌もの！」
「空飛ぶようになったんか」
「マジで神ブロック」
「かっこよすぎるなあまりにも」
「年間最優秀セーブでいい」
「今日で確実に大畑のファン増えたな」
「完全にフロレンツィ」
「セレッソ大阪は人間ではなく神を起用してます」
「ブルーロック出てました？」
惜しくもチームは敗戦を喫したが、大畑の超絶ブロックは間違いなくこの一戦のハイライト。強烈なインパクトを残すワンプレーとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】空中で止めた決定機！大畑歩夢のスーパーブロック！