「オープン戦、ＤｅＮＡ−楽天」（２２日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

守護神奪還を狙うＤｅＮＡ・山崎康晃投手が九回から登板。今年初実戦のマウンドで１回無安打無失点に抑えた。

今キャンプでは、直球の威力を取り戻すためインステップだった投球フォームを修正。その成果が随所に見られ、「ゼロに抑えたことは本当に収穫。ここまでやってきたことを一つずつ積み重ねて形になったことは、僕にとっても一つ自分自身の自信にしていいのかなと思うので、引き続き継続力を大事にしてやっていきたい」と話した。

九回は、クローザー時代の代名詞でもあった“ヤスアキコール”に迎えられ登場。「九回は僕にとって特別なもの。ここに返り咲けるようにという思いを強く持っている」と力を込めた。

この日は計７投手が登板したが、相川監督は、山崎を九回のマウンドに送り出したことについて言及。「彼が一番パフォーマンスが出るところって考えたら当然、九回ですし。ここ数年の結果を見れば、そういうことも言っていられないだろうし、まずは結果を一番出せるような形は考えています」と話した。