¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£ÇÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Û¶â»ÒÂçÊå¤¬£´Âç²ñÏ¢Â³Í¥½Ð¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÀÎ¤«¤éÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£³£¹²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£²£²Æü¡¢½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££¹£Ò¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¶â»ÒÂçÊå¡Ê£´£µ¡áÉÍ¾¾¡Ë¤ÏºÇ½ª¼þ¤ÇÆ¨¤²¤ëº´Æ£Îå¤ò¤«¤ï¤·¤Æ£±Ãå¥´¡¼¥ë¡£Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£¸ÈÖ¼Ö¤ÈÂç³°¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£¸ÏÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆâÏÈ¤Ê¤éÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬³°¤ò²ó¤Ã¤ÆÉâ¾å¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆâ¤ËÀø¤ê¹þ¤ß£³ÈÖ¼ê¤È½øÈ×¤Ç¹¥Å¸³«¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼êÁ°·¿¤Ç¾¯¤·¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ó¤Ë´ó¤»¤¿¤¤¡×¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½¤Àµ¤ò¿Þ¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÀÎ¤«¤éÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¡×¤È£´Ï¢Â³Í¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°¡¹²ó¤ÏÍ¥¾¡¡¢Á°²ó¤ÎÅöÃÏÀï¤Ï£³Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò»ö¸Î¤Ê¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡£½à·è¤ÇÍî¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡ÊÌµÍý¤·¤Æ¡Ë»ö¸Î¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤âÀÎ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤â¤¦¡¢¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÎäÀÅ¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë£²Ï¢ÂÐ¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÁö¤ê¤Ç£³²óÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£