¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¹Ó°æÍ¥´õ¤¬¥×¥ê¥×¥ê²¦ºÂ¼è¤ê¤ØÆ®»Ö¡¡²¦¼Ô¡¦ÅÏÊÕÌ¤»í¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥®¥Ö¤¸¤ã¡¢¤ª¤é¤¡¤Ã¡ª¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹Ó°æÍ¥´õ¤¬¡¢ÄºÅÀ¼è¤ê¤ØÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹Ó°æ¤Ï£³·î£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢ÅÏÊÕÌ¤»í¤ÎÊÝ»ý¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡££²£²Æü¤Î²¬»³Âç²ñ¤Ç¤Ï£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ëÁ°¾¥Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢Î¾¼Ô¤Ï·ã¤·¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤«¤é¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¹Ó°æ¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¤ÇÅÏÊÕ¤òÊá³Í¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¤Ï¶Ã°Û¤ÎµÓÎÏ¤Ç¤³¤ì¤ò¶¯°ú¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¼ÂÎÏº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Ó°æ¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£½ªÈ×¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÌÜÁ°¤ÇÅÏÊÕ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¥é¡¦¥µ¥Þ¡¼¤ò¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¤ËÊá¤é¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥®¥Ö¤¸¤ã¡¢¤ª¤é¤¡¤¡¤¡¤¡¤Ã¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¥¥é¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¥Þ¥Ã¥È¤òÃ¡¤¤¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹Ó°æ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ïµ»¤ò²ò¤«¤º¡¢ÅÏÊÕ¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÄù¤á¾å¤²Â³¤±¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÀ©»ß¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²òÊü¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¹Ó°æ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì¤»í¤µ¤ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¼Î¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Á°¾¥Àï¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ¤»í¤µ¤ó¤Ë¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¼¡¤³¤½ÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Î¾¹ñ·èÀï¤Ø¸þ¤±¡¢³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£