ワイモバイルオンラインストアで「決算セール」が3月31日まで実施中！人気スマホ「nubia S2」が1円〜、「AQUOS wish5」が1万4800円〜など
ソフトバンクは20日、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」における公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」（ https://www.ymobile.jp/store/ ）において「決算セール」を2026年2月20日（金）10：00から3月31日（火）23：59まで開催するとお知らせしています。
nubia S2は6.7インチFHD+液晶やUnisoc製チップセット（SoC）「T8100」、6GBメモリー（RAM）、128GBストレージ、5100mAhバッテリーなどのエントリースマホ、OPPO A5 5Gは約6.7インチHD+液晶やMediaTek製SoC「Dimensity 6300」、4GB RAM、128GBストレージ、6000mAhバッテリーなどのエントリースマホ、OPPO Reno13 Aは6.67インチFHD+有機ELやQualcomm製「Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform」、8GB RAM、128GBストレージ、5800mAhバッテリーなどのスタンダードスマホ、AQUOS wish5は6.6インチHD+液晶やMediaTek製SoC「Dimensity 6300」、4GB RAM、128GBストレージ、5000mAhバッテリーなどのエントリースマホです。
詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。今回、これらの4機種がワイモバイルオンラインストアにおける決算セールにて特価となっており、nubia S2はMNPでシンプル3 M・Lなら1円、OPPO A5 5Gは新規契約またはMNPでシンプル3 M・Lなら9,800円、OPPO Reno13 Aは新規契約またはMNPでシンプル3 M・Lなら26,640円、AQUOS wish5は新規契約またはMNPでシンプル3 M・Lなら14,800円で販売されています。その他の条件における価格は以下の通りとなっています。
|製品
|本体価格
|契約種別
|販売価格
|シンプル3 S
|シンプル3 M／L
|nubia S2
|21,888円
|新規契約
|13,680円
|9,800円
|MNP※1
|8,928円
|1円
|機種変更
|21,888円
|SoftBankからの番号移行など※2
|21,888円
|OPPO A5 5G
|26,640円
|新規契約
|13,680円
|9,800円
|MNP※1
|13,680円
|9,800円
|機種変更
|26,640円
|SoftBankからの番号移行など※2
|26,640円
|OPPO Reno13 A
|43,200円
|新規契約
|30,240円
|26,640円
|MNP※1
|30,240円
|26,640円
|機種変更
|43,200円
|SoftBankからの番号移行など※2
|43,200円
|AQUOS wish5
|31,680円
|新規契約
|18,720円
|14,800円
|MNP※1
|18,720円
|14,800円
|機種変更
|31,680円
|SoftBankからの番号移行など※2
|31,680円
※2 SoftBankやLINEMOからの番号移行の場合
記事執筆：memn0ck
・nubia S2を購入｜オンラインストア｜Y!mobile（ワイモバイル）
・OPPO A5 5Gを購入｜オンラインストア｜Y!mobile（ワイモバイル）
・OPPO Reno13 Aを購入｜オンラインストア｜Y!mobile（ワイモバイル）
・AQUOS wish5を購入｜オンラインストア｜Y!mobile（ワイモバイル）
・決算セール開催中 スマホ特価（オンラインストア限定）｜Y!mobile（ワイモバイル） - 格安SIM・スマホ