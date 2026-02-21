ワイモバイルオンラインストアで「決算セール」が実施中！nubia S2やOPPO A5 5G、OPPO Reno13 A、AQUOS wish5が特価

ソフトバンクは20日、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」における公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」（ https://www.ymobile.jp/store/ ）において「決算セール」を2026年2月20日（金）10：00から3月31日（火）23：59まで開催するとお知らせしています。

決算セールでは人気機種がスペシャルセールでお得になっており、対象機種は「nubia S2（型番：A504ZT）」および「OPPO A5 5G（型番：A502OP）」、「OPPO Reno13 A（型番：A501OP）」、「AQUOS wish5（型番：A502SH）」の4機種で、例えば、nubia S2が他社から乗り換え（MNP）で料金プラン「シンプル3」のMまたはLを契約した場合に一括1円（金額はすべて税込）になるなどしています。


nubia S2は6.7インチFHD+液晶やUnisoc製チップセット（SoC）「T8100」、6GBメモリー（RAM）、128GBストレージ、5100mAhバッテリーなどのエントリースマホ、OPPO A5 5Gは約6.7インチHD+液晶やMediaTek製SoC「Dimensity 6300」、4GB RAM、128GBストレージ、6000mAhバッテリーなどのエントリースマホ、OPPO Reno13 Aは6.67インチFHD+有機ELやQualcomm製「Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform」、8GB RAM、128GBストレージ、5800mAhバッテリーなどのスタンダードスマホ、AQUOS wish5は6.6インチHD+液晶やMediaTek製SoC「Dimensity 6300」、4GB RAM、128GBストレージ、5000mAhバッテリーなどのエントリースマホです。

詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。今回、これらの4機種がワイモバイルオンラインストアにおける決算セールにて特価となっており、nubia S2はMNPでシンプル3 M・Lなら1円、OPPO A5 5Gは新規契約またはMNPでシンプル3 M・Lなら9,800円、OPPO Reno13 Aは新規契約またはMNPでシンプル3 M・Lなら26,640円、AQUOS wish5は新規契約またはMNPでシンプル3 M・Lなら14,800円で販売されています。その他の条件における価格は以下の通りとなっています。

【ワイモバイルオンラインストアにおける各製品の価格】
製品本体価格契約種別販売価格
シンプル3 Sシンプル3 M／L
nubia S2

購入する

21,888円新規契約13,680円9,800円
MNP※18,928円1円
機種変更21,888円
SoftBankからの番号移行など※221,888円
OPPO A5 5G

購入する

26,640円新規契約13,680円9,800円
MNP※113,680円9,800円
機種変更26,640円
SoftBankからの番号移行など※226,640円
OPPO Reno13 A

購入する

43,200円新規契約30,240円26,640円
MNP※130,240円26,640円
機種変更43,200円
SoftBankからの番号移行など※243,200円
AQUOS wish5

購入する

31,680円新規契約18,720円14,800円
MNP※118,720円14,800円
機種変更31,680円
SoftBankからの番号移行など※231,680円
※1 SoftBankやLINEMOからの番号移行は除く
※2 SoftBankやLINEMOからの番号移行の場合

記事執筆：memn0ck


