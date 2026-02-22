NMB48メンバー、大阪マラソンで救急搬送 昨年好走の坂下真心が無念「脱水症状で意識がなくなり」
NMB48の坂下真心（21）が、22日に大阪市内で開催された『大阪マラソン2026』でフルマラソンに挑戦し、その後無念の思いを自身のXにつづった。
【写真】大阪マラソンに挑戦したNMB48メンバー
坂下は「沿道やコースでの応援ありがとうございました 全部に応えることができず心残りですがとても力になりました」と感謝。
そして「ラスト1キロ弱で脱水症状で意識がなくなり、そのまま救急車で搬送されました。熱中症と肉離れとのことです」と明かし、「悔しい気持ちでいっぱいですが、今は治療に専念します。ご心配おかけしました」と伝えた。
坂下は、2025年の同マラソンを4時間9分台で完走。昨年秋のTBS系『オールスター感謝祭』では女子1位・全体8位と好走している。
