スノーボードのビッグエア・スロープスタイル日本代表選手団が22日、ミラノ・コルティナ冬季五輪を終えて成田空港に帰国した。

到着ロビーに姿を現したのは、男子ビッグエア金メダルの木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）、銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）、男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）、女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダル、の村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）、女子スロープスタイルで金メダルの深田茉莉（19＝ヤマゼン）の5人。集まった約200人のファンから拍手と歓声で祝福された。

村瀬心椛は、ビッグエアで銅メダルを獲得した2022年北京五輪に続く2大会連続のメダル獲得。今回は金と銅の2つを首から提げ、メダル同士がぶつかる金属音を奏でながら報道陣の取材に応じた。「初めて（五輪に）出た時は銅メダルだけで終わってしまったけど（今回）2つメダルを獲れたのはもの凄く成長したことだなと思います。皆さんのおかげでこうしてメダルを獲得できてうれしい。スノーボードがもっと広まってたくさんの方に見てもらえたらうれしいなと思います」。自身と日本スノーボード界の成長を実感し、さらなる発展や人気向上を願った。

26日には福島・ネコママウンテンでビッグエア全日本選手権が行われる。村瀬は大会には出場しないが、前走などを行う可能性もあるという。「ただ単に楽しみたい。一番近くで皆さんと触れ合えたらいいなと思っています」。男子の木村葵来、木俣椋真、長谷川帝勝が出場することでも注目を集めるこの大会。「たくさんの方に来てほしいし、私たちもスノーボードの魅力を伝えていきたいと思っています」とアピールした。

帰国してやりたいことを問われると「応援してくださった皆さまのところへ行ってありがとうと伝えたい」と回答。「父は現地に来てくれたけど母と妹は来られずに日本で応援してくれたので、母と妹にありがとうと伝えたい」と家族愛をにじませた。