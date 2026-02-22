【キーウ＝倉茂由美子】ロシアによるウクライナ侵略は２４日、開始から４年を迎える。

昨年１月に就任した米国のトランプ大統領が侵略終結に向けた交渉を仲介したが、和平実現への道筋は描けていない。ロシアはウクライナへの攻撃を続けており、国連によると、ウクライナでの民間人の死者は、７００人以上の子どもを含め計１万５０００人を超えた。

負傷した民間人は４万１０００人余り。昨年１年間の死傷者は計１万４６００人超で、前年から約３割増加した。双方の軍も多大な犠牲を出しており、米研究機関の推計では、両軍の死傷者数は合わせて最大１８０万人に上る。

２１日夜から２２日未明にも首都キーウなどが無人機や弾道ミサイルによる攻撃を受けた。ロシアはエネルギー施設を破壊して国民生活を揺るがし、ウクライナに降伏を迫っている。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２２日、「ロシアは外交よりも攻撃に注力している」とＸ（旧ツイッター）に投稿し、ロシアを批判した。

ゼレンスキー氏によると、１月に始まった米国とロシア、ウクライナの高官級協議は、４回目の会合が月内にもジュネーブで開催される見通しだ。ロシアが割譲を要求するウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）の扱いなどを巡る主張の隔たりは大きい。戦闘はさらに長期化する恐れがある。

「攻撃はもはや日常」「戦争はまだまだ続くと覚悟」

【キーウ＝上地洋実】ウクライナの首都キーウでは、市街地を標的にした攻撃が続いている。２２日には露軍のミサイルが住宅地を直撃。家屋２棟が延焼し、消防隊が懸命の消火活動にあたった。

地元メディアによると、攻撃があったのは午前６時半頃で、２人が負傷した。周囲の集合住宅は爆風で窓ガラスが割れ、破片が路上に散乱した。

近所に住むセルヒーさん（３２）は、大きな爆発音で飛び起きた。青ざめる幼い子供２人には、車のクラクション音だと、うそを伝えて安心させた。

「攻撃はもはや日常だ。適応するしかなく、食料品を買いだめしている。戦争はまだまだ続くと覚悟している」と肩をすくめた。