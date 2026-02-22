高校では県Lより下“西部支部Wリーグ”でプレー…仙台に「選んでもらった」中央大出身ルーキーMF杉山耀建、連続スタメンでプロ初弾!!
[2.22 J2・J3百年構想リーグEAST-A第3節 栃木SC 1-2 仙台 カンセキ]
中央大からベガルタ仙台に加入したルーキーMF杉山耀建が22日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第3節の栃木SC戦でプロ初ゴールとなる逆転弾を決め、チームの開幕3連勝に大きく貢献した。
開幕から3試合連続で先発入りした杉山は1-1で迎えた後半31分、DF菅田真啓からのロングボールを左サイドで収めるとカットインでペナルティエリア内に切り込んで右足一閃。ゴール右へ鮮烈なシュートを決めて逆転ゴールを奪った。チームはそのまま逃げ切って3連勝を飾っている。
ルーキーながら全試合の先発出場が続く杉山だが、大学で本格的に出場時間を伸ばしたのは4年生から。昨年12月に行われた中央大のプロ内定会見で話を聞くと「僕はオファーを仙台からしか貰えていないので、(自分が仙台を)選んだというよりも(仙台に)選んでもらった感じ」と明かした。関東大学リーグ終了後の11月下旬に練習参加し、プレーに手応えを感じるとともに選手からも評価の声をかけられたという。そうして仙台へプロ入りすることが叶った。
高校時代は埼玉県の狭山ヶ丘高に所属。プレミアリーグEASTやプリンスリーグ関東どころか、当時2部制だった埼玉県リーグよりも1つ下のカテゴリーにあたる地区リーグの埼玉県西部支部Wリーグでプレーしていた。杉山はそこでリーグ優勝を果たして後輩に県リーグの舞台を渡し、名門の中央大へ進学した。
強豪校やJクラブユースの出身者が揃う中央大に進んだ杉山。もっとも「入学する前は『やれんじゃねーかな』くらいに思っていた」と萎縮せず大学サッカーに臨んだという。しかし実際に入部するとレベルの高さを感じ、チームの最下層カテゴリーからスタート。杉山の代は4選手がJクラブ入りを果たすことになるが、その中で最下層スタートだったのは杉山だけだったという。
それでも杉山は4年間を見通して「慌てたりはしていなくて、順序を経て最後にAチームで出られればいいなという思いでやっていた」と研鑽を重ね、所属するカテゴリーで結果を残して自信を掴みながら2年時に関東1部3試合、3年時はベンチスタートを中心に同10試合に出場。「(スタメンで)出られなくても途中交代もあるので、そういうところで自分の色を出して活躍してやろう」と前を向いて取り組み続けると4年時の前期はスタメン中心となり、シーズンを通して同16試合出場2得点と着実に成長を重ねていった。
中央大進学時の「やれんじゃねーかな」という心境や、最下層カテゴリーでのスタートになった際の考えから精神的な強さも感じられる。杉山も「一回落ち込みはするけれど、そこから落ち込んでいても仕方ないという感じで前向きにやっていくことが多い」と述べ、そうしたメンタリティは大学入学前から持っていたようだ。
大学ではチーム内で昇格するごとに全体的な能力を向上できたといい、フィジカルと技術をそれぞれ強化。そのなかで仙台からも高く評価されたというドリブルを武器にしている。内定会見後の取材対応で「目の前のことをやっていこうという気持ちが強い。まずは試合に出て点に絡んだり、それ以外の部分でもチームに貢献できる選手になってサポーターの皆さんに応援していただける選手になれれば」と意気込んでから2か月あまり、特長とするドリブルでプロ初ゴールを決めてみせた。
昨季の最終節でユアテックスタジアム仙台を訪れ、「本当に迫力がすごくて鳥肌が立った。あのスタジアムでプレーできたら本当に幸せだなと思えた」。開幕アウェー3連戦を全勝で終え、次節はいよいよホーム開幕戦。多くの仙台サポーターの前での活躍も期待される。
(取材・文 加藤直岐)※取材は2025年12月
中央大からベガルタ仙台に加入したルーキーMF杉山耀建が22日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第3節の栃木SC戦でプロ初ゴールとなる逆転弾を決め、チームの開幕3連勝に大きく貢献した。
開幕から3試合連続で先発入りした杉山は1-1で迎えた後半31分、DF菅田真啓からのロングボールを左サイドで収めるとカットインでペナルティエリア内に切り込んで右足一閃。ゴール右へ鮮烈なシュートを決めて逆転ゴールを奪った。チームはそのまま逃げ切って3連勝を飾っている。
高校時代は埼玉県の狭山ヶ丘高に所属。プレミアリーグEASTやプリンスリーグ関東どころか、当時2部制だった埼玉県リーグよりも1つ下のカテゴリーにあたる地区リーグの埼玉県西部支部Wリーグでプレーしていた。杉山はそこでリーグ優勝を果たして後輩に県リーグの舞台を渡し、名門の中央大へ進学した。
強豪校やJクラブユースの出身者が揃う中央大に進んだ杉山。もっとも「入学する前は『やれんじゃねーかな』くらいに思っていた」と萎縮せず大学サッカーに臨んだという。しかし実際に入部するとレベルの高さを感じ、チームの最下層カテゴリーからスタート。杉山の代は4選手がJクラブ入りを果たすことになるが、その中で最下層スタートだったのは杉山だけだったという。
それでも杉山は4年間を見通して「慌てたりはしていなくて、順序を経て最後にAチームで出られればいいなという思いでやっていた」と研鑽を重ね、所属するカテゴリーで結果を残して自信を掴みながら2年時に関東1部3試合、3年時はベンチスタートを中心に同10試合に出場。「(スタメンで)出られなくても途中交代もあるので、そういうところで自分の色を出して活躍してやろう」と前を向いて取り組み続けると4年時の前期はスタメン中心となり、シーズンを通して同16試合出場2得点と着実に成長を重ねていった。
中央大進学時の「やれんじゃねーかな」という心境や、最下層カテゴリーでのスタートになった際の考えから精神的な強さも感じられる。杉山も「一回落ち込みはするけれど、そこから落ち込んでいても仕方ないという感じで前向きにやっていくことが多い」と述べ、そうしたメンタリティは大学入学前から持っていたようだ。
大学ではチーム内で昇格するごとに全体的な能力を向上できたといい、フィジカルと技術をそれぞれ強化。そのなかで仙台からも高く評価されたというドリブルを武器にしている。内定会見後の取材対応で「目の前のことをやっていこうという気持ちが強い。まずは試合に出て点に絡んだり、それ以外の部分でもチームに貢献できる選手になってサポーターの皆さんに応援していただける選手になれれば」と意気込んでから2か月あまり、特長とするドリブルでプロ初ゴールを決めてみせた。
昨季の最終節でユアテックスタジアム仙台を訪れ、「本当に迫力がすごくて鳥肌が立った。あのスタジアムでプレーできたら本当に幸せだなと思えた」。開幕アウェー3連戦を全勝で終え、次節はいよいよホーム開幕戦。多くの仙台サポーターの前での活躍も期待される。
鮮烈な切り込み⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 22, 2026
ロングボールを受けた杉山耀建が
カットインから振り抜いた!
ルーキー杉山のプロ初ゴールが逆転弾に!
明治安田J2・J3百年構想リーグ
栃木SC×仙台
DAZN 見逃し配信中#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/D5GHt4HZrY
(取材・文 加藤直岐)※取材は2025年12月