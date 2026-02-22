日本スケート連盟は18日、公式Instagramを更新。フィギュアスケート・ペアで金メダル獲得の「りくりゅう」こと、木原龍一（33）と三浦璃来（24）らのオフショットを公開した。

「どういう感じで応援していたかを再現している木原龍一選手」と、題されて投稿された写真は、険しい表情を浮かべる木原と、口元に手を当てつつ、その様子を少し大げさに見つめる三浦。その隣には、女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（25）が並んでいる。



坂本のジャージの下からは、ブルーの衣装がのぞいており、演技直後の様子だとうかがえる。3人が仲良くおどける一枚に、ファンからは絶賛の声が相次いだ。

この投稿には、記事執筆時点で、23万件以上の「いいね！」が集まっており、Instagramユーザーから「フィギュア チームジャパンのチームワークが最高です」「花織さんほんといいキャラしてます」「花織ちゃんが楽しそうで嬉しい」「素晴らしい絆ですね」「こう言う裏のやり取りが面白すぎ コントだもんな～」「過去一番癒やされましたwww」といったコメントが寄せられている。