元日本テレビでフリーアナウンサーの丸岡いずみ（54）が22日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。記者時代の苦労を明かした。

お笑いコンビ「たんぽぽ」川村エミコから「苦労話とか、今までの。あったらうかがいたいんですけれども」と振られ、丸岡は「報道とかでですか」と日本テレビの報道局の記者時代について言及。

「最初は警視庁の捜査一課担当になったんですよね」と回顧。「事件事故が凄く多くて、東京都内だと。そうすると、いつ食べて、いつ眠れるかが分かんなかったりするんですよね」と振り返った。

24時間外で張り込みをしなくてはいけない場合もあったと言うが「結構丼ものとかを頼んでました」とぶっちゃけた。

「電信柱の識別番号みたいなのがあるんですけれども、番号が書いてあるんですけれども、そことかを言ったら実は持って来てくれるような所（飲食店）とかもあって」と言い、「それこそカツ丼とかを持ってきてもらって、バーッて立って食べて。そこに置いて電話したら持っていってくれるみたいなのもあったので」と回顧した。

俳優の和田正人は「じゃあ路地の電信柱の下とかにどんぶりがあったら、それは触っちゃいけないものなんですね。取りにくるやつ」と話すと、丸岡は「そうなんです。取りにきてくださるんですよね」と平然と話した。