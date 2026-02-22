巨人の小林誠司捕手（36）が22日、自身の公式インスタグラムを更新し、ロッキーズの菅野智之投手（36）との2ショット写真を公開した。

小林は「合流したばかりで、会いに来てくれてありがとう！」と2人が笑顔で並ぶ姿を披露。この日、WBCで2連覇を目指す侍ジャパンの宮崎事前合宿に合流したばかりの菅野が、同じく宮崎で行われている巨人の2軍キャンプを訪れたことを報告した。「やっぱり会うと元気が出る！」とつづり「WBC、智之らしく最高のパフォーマンスを！」と右腕にエールを送った。

2人は同じ89年生まれの同学年で“スガコバ”バッテリーとして野球ファンに愛された。1プレーごとに欠かさず会話やアイコンタクトなどで意思疎通を図る姿はおなじみ。菅野にとって渡米前最後のシーズンとなった24年には、菅野が登板したレギュラーシーズン全24試合でコンビを組んで、巨人の4年ぶりリーグ優勝に大きく貢献した。ともに日本代表として出場した17年の第4回WBCでも3試合でバッテリーを組んだ。

ファンにとっては“胸アツ”の再会ショットに多くの「いいね」が集まっている。