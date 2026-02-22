◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)

フィギュアスケートのペアで日本史上初となる金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。21日にはエキシビションで会場をおおいにわかせました。

三浦選手と木原選手は、ショートプログラムでリフトの演技失敗があり5位スタート。木原選手はミスを悔やみ、涙を流しました。それでも翌日のフリースケーティングでは完璧な演技をみせ、フリー世界歴代最高得点となる158.13点をマーク。大逆転で金メダルを獲得しました。

21日には、ペアの金メダリストとしてエキシビションに登場。音楽にのってダイナミックなリフトなどで、会場を盛り上げます。途中には木原選手が三浦選手の背中のファスナーを閉める場面があり、「(三浦選手が)背中のチャックを閉め忘れたので、真ん中で閉めました」と木原選手が明かしました。

団体では銀メダルに貢献し、個人では悲願の頂点に立った今大会。三浦選手は「前回のオリンピックから、心身ともに2人ともすごく強くなって、帰ってきたなと思いました」と振り返り、木原選手も「やってきたことは必ずうそをつかないと感じたし、諦めないことの大切さを改めて感じました」と話しました。

改めて、日本のファンに向けたコメントを問われると、感謝の思いとともに木原選手が「なんか、僕はすごい泣き虫キャラになっている」と一言。ショートプログラムでの涙があった木原選手ですが、「基本的には僕がお兄さん」と弁明します。

すると三浦選手から「そういうことを言うからだめなんだよ。(笑)なんか言い訳しているみたいですよね」と突っ込み。木原選手は「7年間で1回だけ」と必死に弁明するほほえましい様子が見られました。