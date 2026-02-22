大人は「ピンク」こう着たい！【しまむら】春気分を先取り♡「スカートコーデ」

これからの季節は鮮やかなピンクをコーデに取り入れて、春気分を先取りしてみて。カラーアイテムの上手な取り入れ方に悩んだら、おしゃれさんの着こなしを参考にするといいかも。今回は【しまむら】のピンクスカートを使った、@aiii__13kさんの「スカートコーデ」をご紹介。ビビッドなカラーをセンスよく着こなすヒントを解説します。

メンズっぽアイテムで甘さのバランスを取る

【しまむら】「ウェーブJQナローSK」\1,089（税込）

鮮やかなピンクが目を引くナロースカートは、取り入れるだけで春らしさ満点。思い切ったビビッドカラーでも顔から遠い位置に配せば、主張を抑えられて楽しみやすくなります。トップスやアウターはあえてカジュアルなものを選ぶと、上手に着こなせるかも。メンズライクなオーバーサイズのデニムジャケットやスウェットシャツを合わせれば、大人カジュアルな雰囲気に寄せられそうです。

アウトスタイルのゆるさが大人にちょうどいい

ビビッドピンクのスカートコーデは、トップスはモノトーンでまとめ、スカートを主役にするのがおすすめ。頑張りすぎないラフな雰囲気で、鮮やかなピンクの存在感も程よく中和できそうです。スウェットの裾からシャツをのぞかせることで、自然な奥行きが生まれてこなれ感アップも狙えます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M