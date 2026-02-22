2月21日（土）・22日（日）の2日間にわたり東京・Bunkamuraオーチャードホールで開催されたジョシュ・グローバンの15年ぶりとなる来日公演。その初日にYOSHIKIがスペシャルゲストとして出演し、名曲「ENDLESS RAIN」を披露した。

公演終盤のアンコールでYOSHIKIがステージに登場すると、会場は大きな歓声に包まれ、ステージにはジョシュと二人だけの空間が広がった。静かに奏でられるピアノの旋律の中、ジョシュが日本語で「ENDLESS RAIN」を歌い始める。YOSHIKIはジョシュのキーに合わせて特別なアレンジを施し、即興で旋律を繊細に重ねていった。叙情的なピアノと圧倒的なボーカルが響き合い、会場は感動の拍手と歓声に包まれた。

二人は以前から親交を深め、互いの音楽性を高く評価し合う盟友関係にある。世界を舞台に活躍を続ける両者だからこそ実現した今回の共演は、ジョシュにとって15年ぶりとなる日本公演初日を象徴する特別な瞬間となった。

なおYOSHIKIは、2026年4月に東京ガーデンシアターで＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 −Tokyo 3 Nights 世界への第一章−＞を開催予定。Carnegie HallやRoyal Albert Hallなど世界の舞台を経て、日本から新たな章を始める3夜となる。 2024年に受けた3度目の首の手術を乗り越え、本格的なアーティスト活動再開を象徴するフルコンサートだ。

チケットに関しては現在、楽天YOSHIKIカード先行を含む第3次先行抽選受付が2月25日（水）23:59まで実施されている。

◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 - Tokyo 3 Nights 世界への第一章＞

日程：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

会場：東京ガーデンシアター

詳細：https://jp.yoshiki.net/info/7740/