ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は21日、フリースタイルスキー男子スキークロス決勝で日本勢初のファイナルに進出した古野慧（U-NEXTホールディングス）が4位入賞した。そんな中、準決勝で同組だったドイツ選手は、スイス選手の“肘鉄妨害”に激怒。直後に放っていた暴言を欧州放送局が報じている。

スタートから2番手と3番手争いをしていたティム・フロネク（ドイツ）とライアン・レゲス（スイス）。カーブでフロネクが前に出ようとするとレゲスが肘でブロックするような形に。それでも前に出たフロネクだったが、バランスを崩して失速。4番手を滑っていた古野に一気に抜かれ、決勝進出を逃した。

スポーツ専門局「EUROSPORT」のドイツ語圏版は、「ミラノ・コルティナ五輪スキークロス：ティム・フロネク、明らかな妨害行為でメダルのチャンスを失い『Motherf*****』」との見出しで記事を掲載。フィニッシュ直後にフロネクが発した暴言を紹介した。

フロネクは逆上し、ゴールエリアでレゲスに向かって英語で「あいつがイカれたように止めにきたんだ。Motherf*****!（クソ野郎）」と罵倒したという。記事では、「メダルのチャンスを奪われたのだから、感情を抑えられないのも当然のことだった」と同情していた。

ドイツ大衆紙「ビルト」によると、レゲスはレース後に謝罪したが、フロネクは「そんなの何の意味もない」と怒りが収まらない様子だった。



（THE ANSWER編集部）