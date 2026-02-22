ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケートが日本で大いに盛り上がった。団体銀メダルを皮切りに、ペア金メダルの三浦璃来、木原龍一組、男子銀メダルの鍵山優真、銅メダルの佐藤駿、女子銀メダルの坂本花織、銅メダルの中井亜美とメダルラッシュ。選手同士の友好的な交流も注目され、「フィギュアって世界平和」「世界平和の祭典ここにあり」などの声が。そんな日本フィギュア界への未来に向けたイベントが行われた。

未明にエキシビションが盛り上がった22日、日本スケート連盟公式インスタグラムは「大阪駅前うめきた広場の屋外リンクで基礎スケート大阪教室が行われました！」と報告した。特別講師は世界選手権で3度の入賞を果たした友野一希。さらに「ポケットモンスター」の人気キャラ・ピカチュウも応援に駆け付けた。日本スケート連盟と株式会社ポケモンは、昨年5月から子どもたちにスケートの楽しさとポケモンの魅力を知ってもらう事を目的に、全国各地のスケートリンクにて普及事業を展開している。

投稿では友野がヘルメットなど防具をつけた子供たちの手を取り、リンクで熱心に教える様子が紹介されている。今大会で躍進したフィギュア日本。一方で、女子シングル銀メダルの坂本は今季限りで引退するなど、バトンは次世代に引き継がれていく。世界ジュニアを3連覇している17歳・島田麻央など4年後が楽しみな逸材が控えているが、フィギュアスケートがより強く、より魅力的な競技として発展していくためには裾野の広がりが不可欠。こうしたイベントがフィギュア界の未来を作り上げていく。

投稿には、ファンから「友野くんが教えてくれるのかな？ 子供達喜びますね」「最高のイベント！ いいなー」「友野君に教えてもらった子どもたちの中から未来のオリンピック選手が出てくるといいですね」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）