福岡大学の兼松将「どんな相手でも制圧できる選手になりたい」

2月18日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）プレーオフ。

東北選抜、北信越選抜、東海選抜、中国選抜、四国選抜、九州選抜の6チームが２グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、勝者が2月23日から始まるデンチャレ本戦へと進出する。

ここではデンチャレプレーオフで目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は九州選抜の1年生センターバックのDF兼松将（福岡大）について。185cmのサイズと足元のスキル、得点感覚を併せ持ち、大津高校時代はプレミアリーグ制覇に貢献した大型アタッカーは、CBにコンバートをされてデンチャレのピッチに立った。

デンチャレプレーオフのグループリーグ初戦・東北選抜戦で3バックの右CBに入ると、高い打点のヘッドとタイミングを見た攻撃参加を披露。0-0で迎えた前半41分にはヘッドでFW中山大燿（九州産業大）の先制弾をアシスト。守備面でも1対1の強さを発揮して、2-1の勝利に貢献した。

「デンチャレの2週間前から3バックの右CBをやるようになりました。守備の部分やフィードの面など戸惑うところもありましたが、高校時代から平岡和徳総監督や山城朋大監督に『サイズもあるし、対人も強いから将来的にはCBもあるぞ』と言われ、少しだけやったこともあったので、前向きに取り組めています」

前述したとおり、大津ではボランチ、FWとして攻撃の要衝だった。高校2年生ではボランチのレギュラーとしてフル稼働し、3年生の時はドリブル、飛び出し、シュートの攻撃センスを買われてFWにコンバート。FW山下景司（筑波大学、プレミアWEST得点王）と縦関係の2トップを組んで、ポストプレーとボランチで培ったバランス感覚、パスセンスを発揮した。

「攻撃は好きでしたが、景司は誰が見ても絶対的なエースストライカー。だからこそ、僕はその脇役と言ったらなんですが、景司をどれだけゴール前に居させて、点を取ることに集中させるかを意識してプレーしていました」

自分が決めるというエゴを持ちながらも、山下の能力を引き出すために自分が何ができるかを考えながらプレーしたことで、個人で打開できながらも、周りと連携しながら味方の能力を引き出すプレーができる『なんでもできるアタッカー』へと成長した。

プレミアWESTでは11ゴール6アシストの活躍を見せて優勝に貢献。横浜FCユースとのプレミアファイナルでも惜しい左足ミドルを含む4本のシュートを放ち、守備面でも前線からの激しいプレスで相手を押し込んで3-0の勝利の原動力となり、大津に悲願の全国初優勝をもたらした。

ともに攻撃を支えたMF嶋本悠大が清水エスパルスに進み、山下は名門・筑波大に進学。2人とも1年目から出番を掴み、嶋本はU-21日本代表の一員としてU23アジア杯優勝に貢献。山下はインカレ決勝でゴールを挙げるなど、大学日本一に貢献した。

「正直悔しさもありますが、大舞台で結果を出せることは本当に凄いと思う一方で、僕は高校最後の選手権の流通経済大柏戦（3回戦、2-1の敗戦）で景司たちと違って何も出来なかった。相手はプレミアWESTでは感じたことがないほどの攻守の切り替えのスピード、プレスの強度があって、あまりの凄さに驚いたまま自分の持ち味を出せずに途中交代になりました。全てにおいて圧倒されて、本当に不甲斐なさを痛感した試合だったからこそ、大学でもっとアジリティーの部分を上げて、どんな相手でも制圧できる選手になりたいと強く思いました」

昨年は九州大学サッカーリーグ1部で14試合に出場して2ゴールをマーク。大学サッカーでも頭角を現してきた中で、CBへのコンバートとなった。大学に入って全体のプレースピードを上げている中で、このコンバートは守備の出足のスピードやキックのスピードなどを上げる大きなチャンスでもある。

「今季はCBでチャレンジをするならば、大津のチームメイトだった五嶋夏生（筑波大）を目指すべき存在になります。夏生はキックセンスも対人もあって、ビルドアップ能力が凄く高い。ずっと頼りにしていたようにキャプテンシーも凄まじくて、僕にとってはお手本となるCBです」

すぐに与えられた役割を受け入れ、どうやったら成長に繋げられるか具体的にイメージをして、自分の血肉に変えていく。圧倒的スケールとセンス、何より柔軟な思考力を持った兼松なら、これから先、CBとしても注目度を上げて行くだろう。デンチャレを境に、より『なんでもできる選手』へと成長して行く姿が楽しみでならない。（安藤隆人 / Takahito Ando）