東京V、広島が首位に立つ

明治安田J1百年構想リーグは2月21、22日に第3節を迎えた。

最新の順位表に「混戦の幕開け！」「広島が圧巻の強さ」など、各地区の動向に注目が集まっている。

WESTでは、サンフレッチェ広島がセレッソ大阪に2-1で勝利し、勝点8で首位となった。京都サンガF.C.がアビスパ福岡を2-0で下し、勝点6で2位につけている。ガンバ大阪はファジアーノ岡山に2-1で勝利し、勝点6で3位に位置している。

EASTでは、東京ヴェルディがFC町田ゼルビアと2-2（PK4-3）で引き分け、勝点8で首位となった。浦和レッズが横浜F・マリノスに2-0で勝利し勝点7で2位、鹿島アントラーズが柏レイソルに2-0で勝利し勝点7で3位となっている。FC東京は川崎フロンターレを2-1で下し、勝点7で4位につけた。

EASTの下位では、昨季2位と躍進した柏がまさかの最下位。横浜FMも3連敗で9位とした。

SNSでは「混戦の幕開け！」「想外の始まりです」「上位と下位がはっきり分かれてるEASTと、バランスがとれてるWEST」「広島が圧巻の強さ」「レイソルが予想外だった」「まだ分からないよね！」などコメントが寄せられ、最新のJ1リーグの動向に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）