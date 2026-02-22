キスマイ千賀健永“改名”かけた挑戦 まさかの結果にSNSも騒然
Kis-My-Ft2の千賀健永が、22日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）内の人気企画｢サビだけカラオケ｣に挑戦した（※以下、ネタバレを含みます）。
【動画】千賀『鬼レンチャン』初参戦も…“まぶし”と“改名”の危機？
デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2から、グループ屈指の歌唱力を誇る千賀が待望の初参戦。緊張のあまり言葉を失う場面も見られるが、気合は十分。番組で記録に伸び悩む後輩、濱田崇裕（WEST.）、河合郁人、松田元太（Travis Japan）らに「先輩としてかっこいい背中を見せたい」と意気込む。しかし、MC陣からは手厳しい洗礼が。ノブからはSTARTO社初の“まぶし”か？と疑われた。
「1以下は賀」「3以下は十賀」「5以下は百賀」への改名というハードルが課せられた。3曲目を成功した段階で「自分を信じて練習してきてよかった」と感慨深げに語る様子に、かまいたちからは「まだ3やで（笑）」とツッコミが飛び交った。
「百賀」への改名を回避できる6曲目は、レミオロメン「粉雪」。順調に進んでいたものの、最後のところで惜しくも音程を外してしまい、失敗。SNS上では「百賀になっちゃった（笑）」「リベンジ待ってます」などといった反響が相次いで寄せられている。
