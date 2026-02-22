2026年2月23日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人間関係で苦労しがち。控えめにして自分を守るように。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
家でのんびりする時間をできるだけ多くして。心が和むはず。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
自分を変えるいいチャンス。客観的に自己を見つめよう。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
今日は人の陰に隠れて行動しよう。意外な収穫がある暗示が。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ボンヤリしがち。忘れものやなくしものには注意するように。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
信用を獲得できる日。ささいな約束もしっかり守るようにして！
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
夢をかなえるためには土台が必要。今日はその基礎づくりを。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
明るい気分で過ごせる日。ムードメーカーになるのも吉。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
友情に救われる日。行き詰まりそうなら早めにSOSして。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲から嫉妬されるほどの幸運日に。ただし乱暴な動作はNG。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
思いつきで好きなことをやってみよう。意外な成果があるかも。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
休日のプランづくりの吉日。楽しいアイデアが浮かびそう。
