「寝れるかぃ」平愛梨、夫不在＆息子4人との“カオス”な休日の朝に「また子育てしたくなりました」の声
俳優の平愛梨さんは2月22日、自身のInstagramを更新。4人の息子との“カオスな”休日の朝を披露しました。
「また子育てしたくなりました」平さんは「週末Day」と、4枚の写真を投稿。夫でFC東京所属の長友佑都選手が、遠征で不在の土曜日の様子をつづっています。休日に限って早く起きる男子4人の“カオスたち”は、朝6時半から次々と起き出し、寝たふりをしている平さんに「ママこれ食べていいの？ (前夜の残りごはん)」「ママ！お水ください」と次から次へとかわりばんこに声をかけてくるのだそうで、「寝れるかぃ」と本音を吐露。バタバタで賑やかな休日の朝の様子が伝わってきます。
写真では、子どもたちが平さんに作ってくれた目玉焼きや最近料理をしたがる2歳の四男が、兄たちのために真剣な表情で焼きそばを作る姿を披露。この投稿にコメントでは「賑やかで幸せで可愛いくて」「4人もいると大変だよね でも、楽しいもいっぱいだよね」「マシュマロトーストもうベテラン級」「読んでるだけでまた子育てしたくなりました」「可愛いコックさんですね」などの声が寄せられています。
「バタバタな朝でも成長感じられた日」18日の投稿では、イヤイヤ期真っ盛りの2歳の四男が、フライパンで肉を焼く姿を披露しています。朝の忙しい最中に四男が泣きながら起きてしまい、機嫌を直すために平さんがお願いしてみたとのこと。平さんは「フライパンの持ち方、菜箸の持ち方、フライパンの振り方うまッ」と四男の姿に驚き、「バタバタな朝でも成長感じられた日」と続けました。今後も賑やかな平さん親子の投稿が楽しみですね。(文:福島 ゆき)
