【暴風警報】北海道・旭川市、留萌市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町などに発表 22日19:21時点
気象台は、午後7時21分に、暴風警報を旭川市、留萌市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・旭川市、留萌市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町などに発表 22日19:21時点
上川地方では23日未明から23日昼前まで、留萌地方では23日未明から23日夕方まで、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■留萌市
□暴風警報【発表】
23日未明から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■士別市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■名寄市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■富良野市
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■鷹栖町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■東神楽町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■当麻町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■比布町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■愛別町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■上川町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■東川町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■美瑛町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■上富良野町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■中富良野町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■南富良野町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■占冠村
□暴風警報【発表】
23日未明から23日昼前にかけて警戒
風向 南
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■和寒町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■剣淵町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■下川町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■美深町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■音威子府村
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■中川町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■増毛町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■小平町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■苫前町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■羽幌町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■天売焼尻
□暴風警報【発表】
23日未明から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■初山別村
□暴風警報【発表】
23日未明から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■遠別町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■天塩町
□暴風警報【発表】
23日未明から23日夕方にかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
23日にかけて注意